'Почалось!': Трамп вперше відреагував на атаку російських дронів по Польщі

Президент США неоднозначно відреагував на російський дроновий удар по території Польщі.

Трамп зробив неоднозначну заяву щодо російського удару по Польщі / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Трамп зробив заяву після російської атаки на Польщу

Президент США написав: "Почалось!"

Президент США Дональд Трамп вперше відреагував на атаку російських дронів по території Польщі, яка сталась в ніч на 10 вересня. Відповідну заяву він зробив в соціальній мережі Truth Social.

"Що це за порушення повітряного простору Польщі російськими дронами? Почалося!", - написав Трамп. відео дня

Якою могла б бути реакція Трампа на удари РФ по Польщі - думка експерта

Як писав Главред, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зауважив, що найгіршим сценарієм реакції Дональда Трампа може стати звичний твіт чи допис у соцмережах із гучними погрозами, які так і залишаться словами без реальних дій.

Водночас експерт підкреслив, що у критичній ситуації цілком прийнятною є певна пауза з боку глави держави, адже Трамп зазвичай не мовчить.

За його словами, проблема сучасної політики полягає в постійній інформаційній напрузі, яка змушує політиків ухвалювати рішення поспіхом, без належної підготовки чи повної картини подій.

"Якщо б Трамп швидко дав відповідь, це була б ознака класичної реакції в умовах інформаційного тиску. Але того, що він не відповів, можна трактувати по-різному: або ж це його заскочило зненацька, або ж він та його команда усвідомили серйозність ситуації і вирішили взяти паузу, щоб обдумати подальші дії", - резюмував він.

Удари російськими дронами по Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який засудив атаку російських дронів на Польщу, назвавши її неприйнятною.

Експерт із систем зв’язку та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов зауважив, що удари російських БпЛА по території Польщі можуть мати не стільки військові, скільки політичні наслідки для України та всієї Європи. На його думку, такі дії агресора здатні змістити акценти — на перший план може вийти захист власної безпеки, а не підтримка України.

Водночас МВС Польщі підтвердило, що на території країни виявили уламки ракети. За інформацією Sky News, це перший випадок, коли ракета залетіла у повітряний простір Польщі.

Про персону: Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

