Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чому насправді Росія вдарила по Польщі - розкрито прихований задум Кремля

Юрій Берендій
10 вересня 2025, 21:08
374
Масована атака російських дронів на Польщу виглядає спланованою операцією, спрямованою на підрив єдності всередині НАТО, вказує Мельник.
Чому насправді Росія вдарила по Польщі - розкрито прихований задум Кремля
Чому насправді Росія вдарила по Польщі / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що сказав Мельник:

  • Головна мета Росії - знищити НАТО
  • План Кремля полягає в тому, щоб викликати суперечності між членами НАТО
  • Атаки по Польщі можуть продовжитись

З огляду на кількість російських дронів, які атакували Польщу в ніч на 10 вересня відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи є випадковістю. Один чи два випадки ще можна було б списати на технічні проблеми або вплив РЕБ, але цей виглядає як свідомо спланована операція. Про це в інтервʼю Главреду розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Він підкреслив, що головна мета Росії – демонструвати, що вона фактично воює з НАТО, і її стратегічне завдання полягає в тому, щоб зруйнувати Альянс.

відео дня

"Адже пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або призведе до ядерної катастрофи. Тому всі подібні дії - лише один із прикладів ширшої тактики. Можна згадати й інші провокації: втручання в GPS, інциденти в британських водах, підводні диверсії тощо. Це все відноситься до так званої війни нижче порогу (below the threshold of war)", - вказує він.

Олексій Мельник пояснив, що мета подібних дій Росії – змусити НАТО сумніватися у власній позиції та спровокувати суперечки серед союзників про те, чи варто розцінювати це як акт агресії, чи ще ні. Таким чином Кремль намагається посіяти розкол усередині Альянсу. Адже країни, які безпосередньо відчувають загрозу, як-от Польща чи держави Балтії, будуть наполягати на необхідності реагувати, тоді як інші можуть займати протилежну позицію, що зрештою підриває довіру до колективних гарантій.

"Це ж класичне питання: хто готовий померти за Нарву? А тепер може виникнути нове - хто готовий померти за Жешув?Тобто це і є ключова мета Росії на даному етапі. Якщо подібна провокація залишиться без належної реакції, тоді спрацьовує інший механізм: зроблено перший крок - нічого не сталося, значить можна робити наступний. І тоді вже можлива спроба завдати удару, наприклад, по об'єктах на території Польщі (наприклад, логістичний хаб для потреб України в Жешуві), щоб перевірити межу допустимого", - додає експерт.

Щодо реакції НАТО, Мельник вважає, що спершу варто очікувати довгих дискусій між союзниками, після чого ймовірною стане спроба уникнути ескалації, переконуючи Польщу прийняти російське пояснення про нібито випадковість або помилку. Далі, за його словами, ситуація може розвиватися за вже описаним сценарієм.

Які країни можуть стати наступними цілями для російських дронів - думка експера

Як писав Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач наголосив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі є черговою провокацією з боку агресора. За його словами, стратегічною метою Кремля цієї осені є демонстрація розколу всередині НАТО.

"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - підсумував виконавчий директор.

Чому насправді Росія вдарила по Польщі - розкрито прихований задум Кремля
/ Інфографіка: Главред

Удар російських дронів по Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Польща надала інформацію про обставини та наслідки падіння російських БпЛА, уламки яких, зокрема іранських "Шахедів", були виявлені в різних польських селах і містечках.

Речник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору та вже провело консультації в її рамках.

У ніч на 10 вересня війська Росії здійснили масовану атаку дронами й ракетами по Україні, під час якої кілька безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав це не просто провокацією, а приниженням.

Інші новини:

Про персону: Олексій Мельник

Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Польщі Олексій Мельник Наліт дронів РФ на Польщу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Залітали не лише "Гербери": Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ на Польщу

Залітали не лише "Гербери": Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ на Польщу

20:30Війна
"Ми готові": у Трампа розповіли, яке покарання чекає на РФ за атаку на Польщу

"Ми готові": у Трампа розповіли, яке покарання чекає на РФ за атаку на Польщу

20:24Світ
"Настав час діяти": Сибіга заявив про конкретне рішення після атаки РФ

"Настав час діяти": Сибіга заявив про конкретне рішення після атаки РФ

20:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України розлучається з чоловіком - деталі

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України розлучається з чоловіком - деталі

Останні новини

21:46

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

21:29

Принц Гаррі та король Чарльз возз'єдналися в Лондоні вперше за рік

21:21

Розмах крил аж до 10 см: у Чорнобилі помітили аномального метелика-монстра

21:08

Чому насправді Росія вдарила по Польщі - розкрито прихований задум Кремля

21:05

Забуте правило: як правильно проїжджати перехрестя, якщо світлофори не працюють

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - КоваленкоДо кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко
20:32

Головоломка для геніїв: знайти захованого коня за 10 секунд зможе не кожен

20:30

Залітали не лише "Гербери": Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ на Польщу

20:24

"Ми готові": у Трампа розповіли, яке покарання чекає на РФ за атаку на Польщу

20:24

Російські гівнодрони вилляли на НАТО відро помиївПогляд

Реклама
20:19

"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

20:08

Старий рецепт, який працює: як зібрати насіння томатів удома для кращого врожаю

20:01

"Настав час діяти": Сибіга заявив про конкретне рішення після атаки РФ

19:54

Яке авто порушило: тест ПДР, який "ламає голову" найдосвідченішим водіям

19:45

"Гострий біль": Пугачова вперше заговорила про виїзд із терористичної Росії

19:11

Росія готує новий наступ: у ЗСУ назвали напрямок удару

19:10

Щодо нальоту Shahed-136 на Польщу: що витворила РФ?Погляд

19:05

В Україні полегшили отримання водійських прав однієї категорії - що змінилося

18:53

Найнебезпечніший день: водіїв України попередили, коли не варто сідати за кермо

18:50

Справжній магніт для комах: вчені розкрили, яких людей комарі кусають найчастіше

18:27

Коли народжуються істинні нарциси: які дати народження пов’язані з егоїзмом

Реклама
18:27

РФ б'є по ядерних об'єктах в Україні, з кожним днем ризиків більше - NYT

18:23

Морква пролежить аж до весни: знадобиться лише ящик та трохи піску

18:23

"Почалось!": Трамп вперше відреагував на атаку російських дронів по Польщі

17:56

Російські ракети "Орєшнік" можуть з’явитися на секретній базі в Білорусі - ЗМІВідео

17:31

Які джинси зараз в моді: трендові моделі незамінного елементу гардеробаВідео

17:30

"Ні, Віктор": у Польщі жорстко відповіли Орбану після його заяв щодо атаки дронів

17:15

Трамп вимагає стратити "тварину", яка вбила 23-річну українку

17:12

Від чорних овець до римлян: історики розкрили, звідки походить назва Чернівців

17:00

НАТО не стане відповідати РФ 5 статтею, але може тихо передати Україні далекобійні ракети - Мельник

16:53

Ціни на долар та євро змінилися: зʼявився курс валют на 11 вересня

16:51

У Росії виникли проблеми з запуском по Україні потужних ракет: в чому справа

16:49

Долар може шалено злетіти: скільки коштуватиме валюта наприкінці 2025 року

16:41

"Не "Шахеди": розкрито, якими дронами Росія атакувала Польщу та в чому небезпека

16:39

"Навчитися страждати": Ірина Білик зробила двозначну заяву

16:32

Підрозділи СБУ одні з кращих по ураженню противника дронами, Малюк системно розвиває цей напрям - експерт

16:08

Пам'ять про Україну: принц Гаррі повернувся зі зворушливим жестом підтримкиВідео

16:03

Простіше не буває: рецепт повидла на зиму з секретним інгредієнтом

15:57

"Пригоди Бампера і Суса" повертаються: улюблені герої розпочали зйомки другого сезону ситкомуВідео

15:36

Пекло і для кінологів, і для господарів: яку породу собаки найважче дресирувати

15:27

Кримчани чекають на удар по мосту: чим ЗСУ можуть атакувати ціль

Реклама
15:25

НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу - що передбачається

15:21

РФ вимагає віддати без бою близько 6 тис. км української території - Венс

15:20

"Знайте, ми готові": генсек НАТО звернувся до Путіна з чітким посланням

15:15

По 1000 дронів на добу: названо терміни, коли РФ може збільшити кількість атак

15:07

Детективний суперхіт з Рудинським, прем’єра Клубу 1% та повернення улюблених серіальних героїв: що покаже 1+1 Україна у новому осінньому сезоні

14:48

330 тисяч доларів за кілограм: де в Україні росте найдорожчий гриб у світі

14:33

20 доларів на автограф: Усик вразив зустріччю з голлівудськими зірками

14:32

Небанальний і дуже смачний сніданок з яєць за 10 хвилин - рецепт

14:27

Після атаки дронів РФ на Польщу: Жорін застеріг про подальшу небезпеку

14:21

"Антиросійська шизофренія": у Москві прокоментували атаку дронів на Польщу

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти