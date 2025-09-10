Чому насправді Росія вдарила по Польщі - розкрито прихований задум Кремля

Масована атака російських дронів на Польщу виглядає спланованою операцією, спрямованою на підрив єдності всередині НАТО, вказує Мельник.

https://glavred.net/world/pochemu-na-samom-dele-rossiya-udarila-po-polshe-raskryt-skrytyy-zamysel-kremlya-10697009.html Посилання скопійоване

Чому насправді Росія вдарила по Польщі / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що сказав Мельник:

Головна мета Росії - знищити НАТО

План Кремля полягає в тому, щоб викликати суперечності між членами НАТО

Атаки по Польщі можуть продовжитись

З огляду на кількість російських дронів, які атакували Польщу в ніч на 10 вересня відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи є випадковістю. Один чи два випадки ще можна було б списати на технічні проблеми або вплив РЕБ, але цей виглядає як свідомо спланована операція. Про це в інтервʼю Главреду розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Він підкреслив, що головна мета Росії – демонструвати, що вона фактично воює з НАТО, і її стратегічне завдання полягає в тому, щоб зруйнувати Альянс.

відео дня

"Адже пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або призведе до ядерної катастрофи. Тому всі подібні дії - лише один із прикладів ширшої тактики. Можна згадати й інші провокації: втручання в GPS, інциденти в британських водах, підводні диверсії тощо. Це все відноситься до так званої війни нижче порогу (below the threshold of war)", - вказує він.

Олексій Мельник пояснив, що мета подібних дій Росії – змусити НАТО сумніватися у власній позиції та спровокувати суперечки серед союзників про те, чи варто розцінювати це як акт агресії, чи ще ні. Таким чином Кремль намагається посіяти розкол усередині Альянсу. Адже країни, які безпосередньо відчувають загрозу, як-от Польща чи держави Балтії, будуть наполягати на необхідності реагувати, тоді як інші можуть займати протилежну позицію, що зрештою підриває довіру до колективних гарантій.

"Це ж класичне питання: хто готовий померти за Нарву? А тепер може виникнути нове - хто готовий померти за Жешув?Тобто це і є ключова мета Росії на даному етапі. Якщо подібна провокація залишиться без належної реакції, тоді спрацьовує інший механізм: зроблено перший крок - нічого не сталося, значить можна робити наступний. І тоді вже можлива спроба завдати удару, наприклад, по об'єктах на території Польщі (наприклад, логістичний хаб для потреб України в Жешуві), щоб перевірити межу допустимого", - додає експерт.

Щодо реакції НАТО, Мельник вважає, що спершу варто очікувати довгих дискусій між союзниками, після чого ймовірною стане спроба уникнути ескалації, переконуючи Польщу прийняти російське пояснення про нібито випадковість або помилку. Далі, за його словами, ситуація може розвиватися за вже описаним сценарієм.

Які країни можуть стати наступними цілями для російських дронів - думка експера

Як писав Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач наголосив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі є черговою провокацією з боку агресора. За його словами, стратегічною метою Кремля цієї осені є демонстрація розколу всередині НАТО.

"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - підсумував виконавчий директор.

/ Інфографіка: Главред

Удар російських дронів по Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Польща надала інформацію про обставини та наслідки падіння російських БпЛА, уламки яких, зокрема іранських "Шахедів", були виявлені в різних польських селах і містечках.

Речник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору та вже провело консультації в її рамках.

У ніч на 10 вересня війська Росії здійснили масовану атаку дронами й ракетами по Україні, під час якої кілька безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав це не просто провокацією, а приниженням.

Інші новини:

Про персону: Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред