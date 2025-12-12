В Україні стався землетрус: де відчутно "потрусило"

У Чортківському районі сейсмічна активність зазвичай спостерігається рідко.

У Мельниці-Подільській стався землетрус / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, google.com/maps

Коротко:

Поштовхи відчувалися в Чортківському районі

Землетрус класифікується як відчутний, але безпечний

У регіоні такі поштовхи фіксуються рідко

Увечері 11 грудня в Тернопільській області було зафіксовано невеликий землетрус магнітудою 2,9 бала. Поштовхи відчувалися в Чортківському районі, зокрема в Мельниці-Подільській громаді, де сейсмічна активність зазвичай спостерігається рідко.

Як повідомляє Головний центр спеціального контролю, підземні коливання зафіксовано о 21:33 на глибині 3 км.

За класифікацією фахівців, цей землетрус належить до категорії відчутних, тобто таких, що можуть бути помічені людьми та деякими приладами, проте не призводять до серйозних наслідків.

Землетрус зафіксували в Чортківському районі / скріншот із сайту ДЦСК

Сейсмологи зазначають, що подібні локальні землетруси в регіоні трапляються нечасто, проте періодично фіксуються в різних районах західної частини України.

Спостереження за такими коливаннями дає змогу вченим відстежувати зміни в сейсмічній активності та накопичувати дані для довгострокових досліджень.

Як писав Главред, 28 жовтня в Україні стався землетрус у Дністровському районі Чернівецької області. Землетрус був магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.

29 вересня у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабковідчутних.

У травні в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда була 4,6.

Землетрус може зруйнувати Кримський міст: думка експерта

Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені С.І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь розповів, що більша частина відчутних на території України землетрусів надходить із Вранчанської зони (Румунія).

Під час потужних поштовхів з епіцентром у цьому районі перші сейсмічні хвилі досягають Києва приблизно за дві хвилини, а найруйнівніші - за п'ять.

Серйозну загрозу також становить Крим і акваторія Чорного моря. Землетрус у цьому регіоні 1927 року призвів до значних руйнувань і людських жертв. За словами Гриня, відтоді минуло майже сто років - а це типовий часовий інтервал для повторення сильних сейсмічних подій у цьому районі.

Гринь додав, що якщо в Криму станеться землетрус силою 7-8 балів, Керченський міст може бути зруйнований, оскільки побудований на геологічно нестабільній території з розломами та грязьовими вулканами.

