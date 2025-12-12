Питання часу: експерт заявив про відхід ЗСУ з двох важливих міст на фронті

Експерт каже, що бої за ці міста стали наслідком кількісної переваги росіян.

Відхід ЗСУ на інші позиції / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

Вихід ЗСУ з Покровська і Мирнограду – питання часу

У росіян перевага в особовому складі у вісім-десять разів

Тепла погода дала ворогу можливість застосовувати бронетехніку

Відхід Сил оборони на інші позиції за Покровськом та Мирноградом Донецької області є питанням часу. Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV.

За його словами, на жаль, ситуація дійшла до логічного завершення.

"Про це ми з вами говорили, що рано чи пізно, зважаючи на такий шалений тиск росіян, де у них перевага в особовому складі у вісім-десять разів, здача або відхід на інші позиції за Мирноградом і за Покровськом, фактично їхня втрата, це було питанням часу", - сказав він.

На його думку, бої за ці міста стали наслідком кількісної переваги російських окупаційних військ. Свою роль також відіграли сприятливі погодні умови.

"Тумани на Донбасі, яких не було кілька років, та тепла погода в грудні дали ворогу можливість активно застосовувати свою бронетехніку та здійснювати перекидання великої кількості особового складу", - підкреслив експерт.

Чому росіяни хочуть захопити Покровськ

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов говорив, що Покровськ привабливий для Росії перспективою виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

За його словами, якщо росіянам вдасться захопити Покровськ, то Костянтинівка стане наступною ціллю.

"Росіяни будуть прориватися до Слов’янсько-Краматорської агломерації", - підкреслив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 грудня група військовослужбовців країни-агресорки Росії на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення у тил українських захисників.

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко сказав, що країна-агресорка Росія посилює своє угруповання на одному з пріоритетних напрямків фронту. Велику військову колону з живою силою та боєкомплектом в кількості 15 вантажівок зафіксували під час руху з напряму Ростова в Маріуполь.

Крім того, російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області. Однак, заяви росіян не відповідають дійсності, в місті тривають активні бої.

Про персону: Михайло Жирохов Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

