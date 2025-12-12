Ан-26 у Криму підірвали разом із військовими РФ: спливли деталі потужного удару ЗСУ

Вибухи сталися на військовому аеродромі "Кача" в окупованому Криму.

https://glavred.net/ukraine/an-26-v-krymu-vzorvali-vmeste-s-voennymi-rf-vsplyli-detali-moshchnogo-udara-vsu-10723373.html Посилання скопійоване

У Криму підірвано Ан-26 РФ / Колаж Главред, фото УНІАН, скріншот

Головне:

Українські безпілотники уразили військово-транспортний Ан-26 РФ

Повідомляється про знищених і поранених на місці події

У російських джерелах з'явилася інформація про ураження українським безпілотником військово-транспортного літака Ан-26.

Удар по росіянах стався на військовому аеродромі "Кача" в окупованому Криму, пише портал Мілітарний.

відео дня

Також повідомляється про знищених і поранених на місці події - ймовірно, серед екіпажу або представників комендатури аеродрому.

Зазначається, що раніше російський моніторинговий канал повідомляв про повітряну тривогу в місті Кача, розташованому неподалік від російської авіабази.

/ Скріншот

Деталі удару по аеродрому РФ у Криму

Зі свого боку в русі опору "Атеш" уточнили, що партизани кажуть, що допомогли Силам оборони провести цю операцію.

Підкреслимо, що ще вдень "Атеш" писав про те, що українські дрони готуються вдарити по військових об'єктах у Севастополі та Качі.

Що відомо про літак Ан-26

Ан-26 - радянський військово-транспортний літак, створений у КБ Антонова на базі Ан-24Т. Перший політ він здійснив 1969 року, а на озброєння був прийнятий 1975 року. Виробництво тривало до 1986 року, за цей час було випущено понад 1400 машин різних модифікацій.

Удар по унікальному літаку РФ: дані експертів

Українські сили оборони завдали удару по експериментальному російському літаку А-60 у Таганрозі Ростовської області під час нічної операції 25 листопада. За даними порталу Militarnyi, А-60 являє собою повітряну платформу, яку Росія використовує для тестування лазерних озброєнь.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ уже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Про джерело: Мілітарний Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія. Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році. 31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред