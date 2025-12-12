Ан-26 у Криму підірвали разом із військовими РФ: спливли деталі потужного удару ЗСУ

Головне:
- Українські безпілотники уразили військово-транспортний Ан-26 РФ
- Повідомляється про знищених і поранених на місці події
У російських джерелах з'явилася інформація про ураження українським безпілотником військово-транспортного літака Ан-26.
Удар по росіянах стався на військовому аеродромі "Кача" в окупованому Криму, пише портал Мілітарний.
Також повідомляється про знищених і поранених на місці події - ймовірно, серед екіпажу або представників комендатури аеродрому.
Зазначається, що раніше російський моніторинговий канал повідомляв про повітряну тривогу в місті Кача, розташованому неподалік від російської авіабази.
Деталі удару по аеродрому РФ у Криму
Зі свого боку в русі опору "Атеш" уточнили, що партизани кажуть, що допомогли Силам оборони провести цю операцію.
Підкреслимо, що ще вдень "Атеш" писав про те, що українські дрони готуються вдарити по військових об'єктах у Севастополі та Качі.
Що відомо про літак Ан-26
Ан-26 - радянський військово-транспортний літак, створений у КБ Антонова на базі Ан-24Т. Перший політ він здійснив 1969 року, а на озброєння був прийнятий 1975 року. Виробництво тривало до 1986 року, за цей час було випущено понад 1400 машин різних модифікацій.
Удар по унікальному літаку РФ: дані експертів
Українські сили оборони завдали удару по експериментальному російському літаку А-60 у Таганрозі Ростовської області під час нічної операції 25 листопада. За даними порталу Militarnyi, А-60 являє собою повітряну платформу, яку Росія використовує для тестування лазерних озброєнь.
Удари по цілях РФ - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.
Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ уже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.
Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.
Про джерело: Мілітарний
Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.
Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.
31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.
