Графіки відключень у Києві найближчим часом не скасують: нардеп назвав причину

Анна Косик
12 грудня 2025, 09:57
У столиці відключення більш довготривалі, ніж в деяких областях України не спроста.
Кияни будуть проходити усю зиму з графіками відключень світла / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Кучеренко:

  • По Україні пропускна здатність в енергосистемі різна
  • У Києві більше відключень світла через удари РФ по відповідних підстанціях
  • Усю зиму мешканці столиці будуть проходити з графіками відключень

По всій Україні продовжують діяти графіки відключень електроенергії. Однак, якщо у західних областях світла немає по 2-4 години на день, то, наприклад, у Києві місцеві жителі залишаються без електроенергії подекуди на пів доби.

Народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко пояснив виданню Телеграф, чому так відбувається.

Чому в деяких областях тривалість відключень різна

Нардеп зауважив, що енергосистема в Україні хоч і єдина, але пропускна здатність різна. У Рівному є атомна станція, а під Києвом відповідну підстанцію перебили. Саме тому енергетики не можуть взяти там додаткову потужність.

"Столиця залежить від двох атомних станцій — Рівненської та Хмельницької. Якщо пошкоджено трансформаторну підстанцію, ключову для столиці, - а її пошкодили в 30 кілометрах від міста, - вона не може передати потужність", - розповів він.

Кучеренко наголосив, що складна ситуація в Києві з відключеннями світла пов'язана з ударами країни-агресорки Росії по ключових підстанціях, зокрема ПС "Київській".

"Тут свої блоки були вибиті серйозно, а місто дефіцитне. Цю зиму буде сидіти (Київ без світла - Главред). Але графіки можуть бути різними. Я сподіваюся, їх пом'якшать енергетики - аж поки не прилетить ще раз", - додав депутат.

Графіки відключень у Києві найближчим часом не скасують: нардеп назвав причину
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка буде ситуація з відключеннями в Україні до кінця року - думка експерта

Главред писав, що за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, повний блекаут в Україні цього року малоймовірний.

Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі. За його словами, логіка ворога проста: спровокувати тривалі відключення світла і тиснути на населення.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що по всій Україні можуть запровадити аварійні та погодинні відключення електроенергії у випадку, якщо морози триватимуть довго.

Раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що вже цих вихідних в Україні очікується зменшення тривалості відключень світла. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі.

Напередодні в Міненерго повідомили, що графіки відключень в окремих регіонах вже стали суттєво меншими. В обленерго та компаніях, які забезпечують генерацію, роблять усе можливе, щоб відключень стало менше у кожній області

Про персону: Олексій Кучеренко

Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

