54-річний колишній чоловік Дженніфер Еністон готується вперше стати батьком

Американський актор Джастін Теру з 2011 по 2018 рік перебував у стосунках з Дженніфер Еністон (у шлюбі з 2015 - прим. редактора). Зірки розійшлися друзями, хоча причини розлучення не розкривали.
У березні 2025 року Теру одружився з акторкою Ніколь Брайдон Блум. Через дев'ять місяців після весілля стало відомо, що пара очікує на первістка.
Як повідомляє видання ОК!, Джастін і Ніколь здійснили парний вихід у світ на прем'єрі 2 сезону серіалу "Фоллаут" у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці Брайдон Блум з'явилася в елегантній сукні, яка підкреслила вже вельми кругленький животик акторки. Зіркове подружжя поки не розкриває деталей про свого майбутнього первістка.
Justin Theroux's Wife Nicole Brydon Bloom Is Pregnant, Expecting Baby No. 1 https://t.co/dzwyGecUOBpic.twitter.com/tkQYiOZkVg- OK! Magazine USA (@OKMagazine) 11 грудня 2025 року
