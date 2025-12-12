54-річний колишній чоловік Дженніфер Еністон готується вперше стати батьком

Первістка Джастіну Теру народить 31-річна акторка.

https://glavred.net/starnews/54-letniy-byvshiy-muzh-dzhennifer-eniston-gotovitsya-vpervye-stat-otcom-10723367.html Посилання скопійоване

Джастін Теру дружина - актор уперше стане батьком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

Джастін Теру і Ніколь Брайдон Блум стали чоловіком і дружиною навесні 2025 року

Зараз пара чекає на дитину

Американський актор Джастін Теру з 2011 по 2018 рік перебував у стосунках з Дженніфер Еністон (у шлюбі з 2015 - прим. редактора). Зірки розійшлися друзями, хоча причини розлучення не розкривали.

У березні 2025 року Теру одружився з акторкою Ніколь Брайдон Блум. Через дев'ять місяців після весілля стало відомо, що пара очікує на первістка.

відео дня

Як повідомляє видання ОК!, Джастін і Ніколь здійснили парний вихід у світ на прем'єрі 2 сезону серіалу "Фоллаут" у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці Брайдон Блум з'явилася в елегантній сукні, яка підкреслила вже вельми кругленький животик акторки. Зіркове подружжя поки не розкриває деталей про свого майбутнього первістка.

Justin Theroux's Wife Nicole Brydon Bloom Is Pregnant, Expecting Baby No. 1 https://t.co/dzwyGecUOBpic.twitter.com/tkQYiOZkVg - OK! Magazine USA (@OKMagazine) 11 грудня 2025 року

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що у молодшого сина Бекхемів проблеми із законом. Круз Бекхем порушив закон двічі за останні два роки. Зірковий спадкоємець уже поніс покарання.

Також стало відомо, що голлівудський українець Лев Шрайбер опинився в лікарні. Представник актора прокоментував його стан після госпіталізації.

Читайте також:

Про персону: Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред