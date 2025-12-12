Мозгова розкрила, де зараз її чоловік Аксельрод: "Міг би і залишитися"

Девід Аксельрод продовжує захищати Україну.

https://glavred.net/stars/mesyac-nazad-byl-v-bryussele-mozgovaya-raskryla-gde-seychas-ee-muzh-akselrod-10723436.html Посилання скопійоване

Олена Мозгова про службу Девіда Аксельрода / колаж: Главред, фото: instagram.com, Девід Аксельрод

Ви дізнаєтеся:

Де служить Девід Аксельрод

Що про службу чоловіка думає Олена Мозгова

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про те, який шлях із захисту Батьківщини пройшов її чоловік Девід Аксельрод під час повномасштабного вторгнення. В Instagram зірка поділилася, де зараз служить її чоловік.

За словами Мозгової, Аксельрод почав захищати Україну в лавах територіальної оборони, а пізніше перейшов у Нацгвардію. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям і перенесені операції, він не відступав від свого рішення.

відео дня

Девід Аксельрод служить у Нацгвардії / фото: instagram.com, Девід Аксельрод

"У ТрО з першого дня повномасштабного вторгнення в Нацгвардію з перервами на операції, реабілітацію і без перерви у волонтерстві з 2014. Дякую тобі, коханий Девід Аксельрод, що можу тобою пишатися", - написала Олена.

Також знаменитість зауважила, що в її чоловіка була можливість залишитися за кордоном, і деякі знайомі дивувалися з того, що Девід не захотів нею скористатися і повернувся в Україну.

"А ще дивно було чути від багатьох за останні дні: "Він же місяць тому був у Брюсселі, міг би й залишитися там, а не мобілізуватися", - натякнула Мозгова.

Девід Аксельрод - служба в ТрО

Чоловік Олени Мозгової Девід Аксельрод служив у територіальній обороні з перших днів повномасштабного вторгнення. У 2022 році він отримав серйозну травму коліна, переніс дві операції і проходив тривалу реабілітацію.

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак Олег Винник, який поїхав жити в Німеччину ще на початку повномасштабної війни в Україні, вирішив розповісти, як покидав країну в лютому 2022 року. Артист заперечував, що перетнув кордон незаконно.

Також відомий український телеведучий Олексій Суханов розповів, чи готовий він наважитися на другий офіційний шлюб. З огляду на власний досвід, Олексій вважає, що офіційний розпис зовсім не є гарантією щасливих стосунків.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред