Мозгова розкрила, де зараз її чоловік Аксельрод: "Міг би і залишитися"

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про те, який шлях із захисту Батьківщини пройшов її чоловік Девід Аксельрод під час повномасштабного вторгнення. В Instagram зірка поділилася, де зараз служить її чоловік.
За словами Мозгової, Аксельрод почав захищати Україну в лавах територіальної оборони, а пізніше перейшов у Нацгвардію. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям і перенесені операції, він не відступав від свого рішення.
"У ТрО з першого дня повномасштабного вторгнення в Нацгвардію з перервами на операції, реабілітацію і без перерви у волонтерстві з 2014. Дякую тобі, коханий Девід Аксельрод, що можу тобою пишатися", - написала Олена.
Також знаменитість зауважила, що в її чоловіка була можливість залишитися за кордоном, і деякі знайомі дивувалися з того, що Девід не захотів нею скористатися і повернувся в Україну.
"А ще дивно було чути від багатьох за останні дні: "Він же місяць тому був у Брюсселі, міг би й залишитися там, а не мобілізуватися", - натякнула Мозгова.
Девід Аксельрод - служба в ТрО
Чоловік Олени Мозгової Девід Аксельрод служив у територіальній обороні з перших днів повномасштабного вторгнення. У 2022 році він отримав серйозну травму коліна, переніс дві операції і проходив тривалу реабілітацію.
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
