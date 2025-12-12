Рус
"Ви - наші герої": привітання з Днем Сухопутних військ України

Віталій Кірсанов
12 грудня 2025, 11:43
12 грудня вітають військовослужбовців ЗСУ, які служать у "ключових бойових компонентах" - у різних родах Сухопутних військ.
12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ
12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ / Фото: соцмережі

Ви дізнаєтеся:

  • Кого вітати з Днем Сухопутних військ
  • Як красиво привітати з цим днем

12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ. Це головна бойова сила української армії. Сухопутні війська відіграють основну роль як у мирний, так і у воєнний час. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Кого вітати з Днем Сухопутних військ

12 грудня вітають військовослужбовців ЗСУ, які служать у "ключових бойових компонентах" - у різних родах Сухопутних військ. Роди СВ ЗСУ - це механізовані війська (піхота на бойових машинах), танкові війська, ракетні війська та артилерія, війська ППО (зокрема, мобільні вогневі групи), армійська авіація (вертольоти), спеціальні війська (фронтова розвідка, метеопідрозділи, зв'язок, засоби РЕБ тощо), служба забезпечення, безпілотні й роботизовані системи.

Крім того, Сухопутні війська відповідають за навчальні центи мобілізованих і добровольців. Зокрема, саме в центрах СВ ЗСУ проходять базову військову підготовку (51 день) і професійну підготовку за певною спеціальністю (14-40 днів). Крім того, є навчальні центри на рівні бригад.

Як красиво привітати з цим днем

Сьогодні, 12 грудня, можна щиро подякувати та привітати наших захисників.

  • Вітаю всіх, хто має честь служити в Сухопутних військах України, з вашим святом! Ви - справжні герої, на яких тримається Україна! Дякуємо за відвагу та мужність! Слава Україні! Слава ЗСУ!
  • У цей святковий день ми з великою вдячністю вітаємо всіх військовослужбовців Сухопутних військ Збройних сил України! Ви - наша гордість, наша надія і сила. Ми віримо у вас і знаємо, що завдяки вам Україна неодмінно здобуде перемогу! Слава нашим Героям!
  • Ви - наші герої, наша гордість і незламна сила! У цей святковий день щиро вітаємо всіх військовослужбовців Сухопутних військ Збройних сил України. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у службі та мирного неба над головою!
  • Ви наш захист і гордість, незламні бійці сухопутних військ! У цей важливий день прийміть щирі вітання та побажання міцного здоров'я, нових перемог і добробуту! Ви наша опора, і ми щиро вдячні вам за вашу службу!

З днем Сухопутних військ країни,

Для України так важливі -

Зв'язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська, артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх усіх,

Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,

Бажаємо відзначати важливі всі вам дати.

Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська є головним носієм бойової потужності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисельніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їхньої бойової потужності, призначений для ведення бойових дій переважно на суші.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" 1996 року, передає Міноборони України.

Сухопутні війська цікаві новини Привітання
