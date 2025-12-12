"Я вже не така, як раніше": Ірина Білик зізналася, якого чоловіка шукає

Коротко:
- Ірина Білик висловилася про чоловіків
- Артистка зізналася, кого бачить поруч із собою
Українська співачка Ірина Білик зустрічала своє 55-річчя на сцені, і 2025-ий рік проводжати планує там само. І, як каже зірка, сподівається, що не одна.
У бесіді з Наше Радіо Білик розповіла, якого чоловіка запросила б до себе на сцену. Ідеальний кандидат співачки - харизматичний, упевнений у собі чоловік за сорок.
"Я запрошу на сцену найактивнішого й ми разом заспіваємо та сфотографуємося. Це буде подарунком на Новий рік моїм прихильникам. Не знаю поки, де я буду. Тому якщо вийде молодий красивий. Або не дуже молодий, я вже готова. Я вже не така, як раніше. Я вже не перебираю. Якщо буде класний чоловік за 40, я його із задоволенням поставлю поруч", - поділилася роздумами Ірина Білик.
Про персону: Ірина Білик
Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.
