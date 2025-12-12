"Я вже не така, як раніше": Ірина Білик зізналася, якого чоловіка шукає

Білик розкрила свої головні критерії.

https://glavred.net/stars/ya-uzhe-ne-takaya-kak-ranshe-irina-bilyk-priznalas-kakogo-muzhchinu-ishchet-10723376.html Посилання скопійоване

Ірина Білик зараз - співачка розкрила свої погляди на чоловіків / колаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Коротко:

Ірина Білик висловилася про чоловіків

Артистка зізналася, кого бачить поруч із собою

Українська співачка Ірина Білик зустрічала своє 55-річчя на сцені, і 2025-ий рік проводжати планує там само. І, як каже зірка, сподівається, що не одна.

У бесіді з Наше Радіо Білик розповіла, якого чоловіка запросила б до себе на сцену. Ідеальний кандидат співачки - харизматичний, упевнений у собі чоловік за сорок.

відео дня

"Я запрошу на сцену найактивнішого й ми разом заспіваємо та сфотографуємося. Це буде подарунком на Новий рік моїм прихильникам. Не знаю поки, де я буду. Тому якщо вийде молодий красивий. Або не дуже молодий, я вже готова. Я вже не така, як раніше. Я вже не перебираю. Якщо буде класний чоловік за 40, я його із задоволенням поставлю поруч", - поділилася роздумами Ірина Білик.

Ірина Білик зараз - співачка розкрила свої погляди на чоловіків / фото: instagram.com/nasheradioua

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про "драйвове" кохання Олександри Кучеренко. Ведуча, яка після розлучення рідко говорить про особисте, записала зворушливе зізнання.

Також лідер гурту Антитіла Тарас Тополя несподівано висловився про артистів-утікачів і про їхнє потенційне повернення на сцену і в український шоу-бізнес.

Читайте також:

Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред