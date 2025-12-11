До 16 годин без світла: в Укренерго попередили українців про критичний сценарій

Тривалі морози можуть спричинити критичне навантаження на систему та повернення до аварійних відключень світла по всій країні, вказали в Укренерго.

В Укренерго попередили українців про критичний сценарій на зиму / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Тривале похолодання в Україні може погіршити ситуацію із світлом

Якщо температура протягом тижня утримається на рівні -10°C і нижче - будуть вводитись графіки аварійних відключень

По всій Україні можуть запровадити аварійні та погодинні відключення електроенергії у випадку, якщо морози триватимуть довго. Про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в етері телемарафону.

Він пояснив, що найбільш небезпечна для енергосистеми ситуація настає тоді, коли протягом щонайменше тижня температура тримається на рівні -10°C і нижче, адже в такі періоди різко зростає споживання електрики. За таких умов покрити потреби системи не вдасться ні за рахунок імпорту, ні за рахунок внутрішньої генерації.

У подібних обставинах, зазначив Зайченко, доведеться переходити до аварійних та погодинних графіків вимкнень по всій території України.

Водночас він зауважив, що суттєвого загального погіршення ситуації не прогнозується, оскільки зростання споживання додатково навантажує ті мережеві ділянки, які й зараз вже перебувають у графіках відключень.

"Більше ніж чотири черги навряд чи буде, якщо не станеться нових ударів по енергетичній інфраструктурі", - додав Зайченко.

Скільки потрібно часу для відновлення енергосистеми - думка експерта

Як писав Главред, у найближчі дні енергетична ситуація в більшості областей України має суттєво покращитися, однак для повного відновлення роботи енергосистеми потрібно щонайменше 10–12 тижнів. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що протягом трьох-чотирьох днів мешканці більшої частини країни відчують помітне полегшення, і надалі ситуація поступово стабілізовуватиметься. Проте, щоб повернути енергосистему до нормальних режимів, знадобиться кілька місяців роботи.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 грудня в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Водночас уже на найближчих вихідних очікується скорочення тривалості планових вимкнень. Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Станом на 11 грудня ситуація в українській енергосистемі залишається напруженою, але контрольованою, зазначив заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко.

Про персону: Віталій Зайченко Віталій Зайченко - глава правління "Укренерго". Раніше займав посади інженера служби оптимізації електричних режимів, головного диспетчера та директора з управління обʼєднаною енергосистемою України у компанії.

