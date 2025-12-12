РФ запустила крилаті ракети: які міста України можуть стати ціллю атаки

Час підльоту ракет до кордону України - близько 11:00.

https://glavred.net/war/rf-zapustila-krylatye-rakety-kakaya-oblast-ukrainy-pod-ugrozoy-10723418.html Посилання скопійоване

РФ підняла в небо борт Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ запустила ракети з літака Ту-95МС

Є загроза балістики

У п'ятницю, 12 грудня, армія РФ здійснила пуск крилатих ракет по території України.

О 09:54 моніторинговий канал Є радар повідомив, що в повітрі борт Ту-95МС з аеродрому "Оленья", який здійснює передислокацію на аеродром "Енгельс".

відео дня

О 10:23 монітори повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічного бомбардувальника Ту-95МС із Пензенської області.

"Пуски відбулися 10 хвилин тому, час підльоту ракет до нашого кордону близько 11:00", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Чернігівської області.

Також монітори повідомляють про загрозу балістики з Брянська. Підвищений рівень небезпеки діє з 10:24, повідомляють монітори.

О 10:37 моніторинговий канал ППО Радар повідомив про підвищену загрозу для Києва та Кременчука.

Орієнтовний час зльоту ракет — 11:00-11:20 (якщо пуски не імітаційні)", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Станом на 11:09 входження крилатих ракет в повітряний простір України не зафіксовано, повідомили монітори.

Об 11:36 стало відомо про відбій ракетної небезпеки.

"Борт Ту-95МС здійснив звичайну передислокацію з аеродрому "Оленья" на аеродром "Енгельс-2". Пуски виявились імітацією", - йдеться у повідомленні.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

РФ готова до обстрілу України: монітори назвали цілі ударів

11 грудня моніторингові канали повідомили, що окупанти завершують підготовку до нового масованого обстрілу України. Ворог уже накопичив дрони та ракети. Окупанти можуть застосувати до 900 ударних дронів, балістичні ракети та крилаті ракети. Атака може відбутися впродовж найближчих трьох діб.

Росіяни можуть застосувати:

шість Ту-95мс;

чотири Ту-22м3;

900 ударних дронів;

вісім МіГ-31К;

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

12 балістичних ракет "Іскандер-М";

16 крилатих ракет "Калібр".

"Ворог продовжує передислокацію стратегічної авіації, закінчуючи підготовку до масованого ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 12 грудня російська окупаційна армія атакувала Одесу й область ударними безпілотниками. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю і гараж. На місці спалахнули пожежі, їх оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуці Полтавської області також пролунали потужні вибухи.

У ніч на 4 грудня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та висотки. Є постраждалі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред