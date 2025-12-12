Рус
Україна думає над виведенням військ із Донбасу, але за однієї умови - The Telegraph

12 грудня 2025, 10:47
Європейські лідери прагнуть відіграти більшу роль у Паризьких переговорах, які відбудуться в суботу за участю керівництва НАТО.
Коротко:

  • Зеленський наголосив, що не має повноважень передавати території РФ
  • Москва поки що не подає сигналів, що погодиться на взаємне відведення військ

Україна розглядає можливість відведення військ на Донбасі, але за умови, що Росія зробить те саме. Про це пише британський The Telegraph.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у Вашингтоні наполягають на створенні "вільної економічної зони" між позиціями українських і російських військ на Донбасі.

"Вони бачать, як українські війська залишають територію Донецької області, а нібито компроміс полягає в тому, щоб російські війська не входили на цю територію... яку вони вже називають "вільною економічною зоною", - сказав український лідер.

Зеленський наголосив, що не має повноважень передавати території Росії і не піде проти волі українців. Водночас він доручив переговорній групі "конструктивно працювати" з американськими пропозиціями.

Позиція США і Європи: тиск на Київ і розбіжності в підходах

За даними медіа, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф наполягає на поступках України щодо Донбасу. Раніше він спільно з російськими представниками просував 28-пунктний план, який фактично визнавав би демілітаризовану зону територією РФ.

Україна запропонувала контрваріант:

  • взаємне відведення військ,
  • збереження території за Україною,
  • паралельні переговори щодо гарантій безпеки США.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що тільки український народ може вирішувати питання територіальних поступок:

"Було б помилкою примушувати українського президента до миру, який населення не підтримає після чотирьох років страждань і смертей".

Європейські лідери прагнуть зіграти більшу роль у Паризьких переговорах, які відбудуться в суботу за участю керівництва НАТО.

Росія не демонструє готовності до компромісу

Москва поки що не подає сигналів, що погодиться на взаємне відведення військ. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які гарантії безпеки мають враховувати інтереси Росії, а не тільки України.

Контури можливої демілітаризованої зони ще не визначено - це буде предметом переговорів Зеленського і Трампа. Ситуацію ускладнює те, що українські підконтрольні території в Донецьку - це переважно стратегічні міста, а окуповані Росією райони - переважно сільська місцевість.

Переговори в Парижі можуть стати ключовими для визначення подальшої американської стратегії та ролі Європи в мирному процесі.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 11 грудня в Білому домі зробили нову гучну заяву з приводу врегулювання війни Росії проти України.

Прес-секретар Білого Дому Керолайн Левітт сказала, що Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту". Він більше не хоче розмов, але хоче реальних дій щодо врегулювання.

"Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту. Він втомився від зустрічей, які проводяться тільки заради зустрічей. Він не хоче більше розмов, він хоче дій", - сказала Левітт.

Під час розмови з лідерами Франції, ФРН і Великої Британії 10 грудня Трамп нібито зажадав, щоб вони натиснули на президента України Володимира Зеленського з питання умов "мирного плану" врегулювання російсько-української війни.

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на врегулювання війни в Україні. Глава Білого дому може піти на такий крок, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою.

Інші новини:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також яка поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

