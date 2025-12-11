Рус
Спортсмени з РФ і Білорусі знову змагатимуться під нацпрапорами - рішення МОК

Віталій Кірсанов
11 грудня 2025, 21:55
Юнаки та дівчата з РФ і Білорусі зможуть використовувати національні прапори, гімни та форму, якщо їхні національні федерації мають належний статус.
Коротко:

  • Юнаки та дівчата з РФ і Білорусі зможуть використовувати нацпрапори на змаганнях
  • Нейтральний статус для дорослих спортсменів залишиться

Міжнародний олімпійський комітет дозволив юним спортсменам із Росії та Білорусі виступати під національними прапорами, рекомендації діятимуть і на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі. Про це повідомляє сайт Міжнародного олімпійського комітету.

Згідно з офіційним повідомленням на сайті МОК, на зустрічі в Лозанні було ухвалено рішення про допуск російських і білоруських спортсменів юнацьких вікових категорій до міжнародних турнірів під власним прапором.

Юнаки та дівчата з РФ і Білорусі зможуть використовувати національні прапори, гімни та форму, якщо їхні національні федерації мають належний статус.

Ці принципи застосовуватимуться, зокрема, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі.

Визначення "юнацьких змагань" і застосування рекомендацій залишається в компетенції кожної міжнародної федерації, яким доручено повернутися до обговорень у своїх організаціях.

Також на Саміті в Лозанні було ухвалено рішення, що знімає обмеження на проведення міжнародних спортивних заходів на території Білорусі.

"Міжнародним федераціям слід продовжувати утримуватися від організації або підтримки міжнародних спортивних заходів у Росії. Ця рекомендація більше не стосується Білорусі", - йдеться в заяві МОК.

Таким чином, проведення міжнародних змагань у Росії залишається під забороною, тоді як для Білорусі її скасовано.

Водночас, рекомендації МОК, що стосуються дорослих спортсменів, залишаються незмінними. Російські та білоруські атлети дорослих категорій, як і раніше, допускаються до міжнародних змагань виключно в "нейтральному статусі", а участь у командних дисциплінах для них заборонена.

Санкції, застосовані проти урядів Росії та Білорусі, також залишаються чинними. Це означає, що чиновники обох країн не можуть бути акредитовані або запрошені на міжнародні спортивні події.

Зазначається, що деякі міжнародні федерації вже послабили обмеження для юних спортсменів. Наприклад, напередодні Міжнародна федерація дзюдо (IJF) і Міжнародна федерація самбо (FIAS) дозволили російським і білоруським атлетам виступати під національними прапорами.

Про джерело: Олімпійські ігри

Олімпійські ігри - міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні чотири роки. Переможці змагань отримують довічне звання олімпійського чемпіона, пише Вікіпедія.

Олімпійські ігри поділяють на літні та зимові. Літні Олімпійські ігри проводять кожні чотири роки, у рік кратний чотирьом (наприклад: 2012-2016 - 2020 і т. д). Зимові Олімпійські ігри об'єднують зимові види спорту і відокремилися від літніх, починаючи з 1924 року. До середини 1990-х літні та зимові Олімпійські ігри проводилися в один рік.

Починаючи із зимової Олімпіади в Ліллехаммері (Норвегія), зимові Олімпійські ігри проводяться через два роки після літніх.

