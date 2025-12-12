Ризик ліквідації Європейського союзу: розкрито несподіваний сценарій

Йдеться не просто про зовнішній тиск або спробу впливати на європейські уряди "зверху", а про розмивання влади європейських урядів.

Дональд Трамп різко критикує країни ЄС / Колаж: Главред, фото: pixabay, ОПУ

Головне із заяв Горбача:

Є ризик потенційної ліквідації Європейського Союзу

Другий ризик - зміна влади в країнах ЄС на близьких до Трампа

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявив про те, що уряди Володимира Орбана і Роберта Фіцо - це перші сигнали формування російської зони впливу в Європі.

"Є і фактор Китаю, особливо щодо Угорщини, але Росія в цьому контексті набагато ближча. Перший і прямо оголошений у тексті американської стратегії ризик - це зміна політичної конфігурації і потенційна ліквідація Європейського Союзу як інтеграційного об'єднання", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що другий ризик - це зміна влади в європейських країнах на уряди, які ідеологічно будуть близькі до адміністрації Трампа і сил, які їх підтримують.

"Їх можна назвати правоконсервативними, хоча точніше - праворадикальними або правопопулістськими. Такі уряди орієнтувалися б і на Вашингтон, і на Москву, у різних пропорціях залежно від країни, але в будь-якому разі - задовольняли б інтереси обох сторін", - вказав він.

На його думку, фактично, це стратегічний план США, який був озвучений ще Джей Ді Венсом на Мюнхенській конференції.

"Це все йде звідти - з того американського ідеологічного руху: як нам перебудувати Європу за зразком Сполучених Штатів? Саме в цьому контексті потрібно розглядати і висловлювання Дональда Трампа про те, що "Європа рухається не туди". - зазначив він.

Співрозмовник вважає, що йдеться не просто про зовнішній тиск чи намагання впливати на європейські уряди "згори", а про розмивання влади європейських урядів зсередини їхніх суспільств.

"І тут важливо нагадати: саме цим весь минулий десяток років активно займалася Російська Федерація", - додав Горбач.

Зміна балансу безпеки Європи: ймовірний сценарій

Постійні нападки президента США Дональда Трампа на Євросоюз змусили європейських лідерів замислитися над раніше немислимим сценарієм: про майбутнє, де Америка перестає бути основним гарантом їхньої безпеки, і Європі доводиться прискореними темпами вибудовувати власну оборонну систему. Передбачаючи зменшення участі США, керівництво ЄС уже починає перевіряти, наскільки ефективно зможе працювати безпека, заснована на європейському лідерстві.

Раніше повідомлялося про те, що США і Росія можуть планувати поділ Європи. Американці та росіяни бачать у Європі серйозного конкурента, тому їхні цілі досить схожі.

Як повідомлялося раніше, мирний план США може стати "ударом" для Європи. Європейські партнери і сама Україна можуть зіткнутися з серйозною загрозою з боку РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що на думку Олександра Сотника, Росія переводить США в роль союзника, тому Європі краще вступити у війну на боці України, щоб уникнути проблем.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

