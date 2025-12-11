Захищав Маріуполь і пережив полон: в Одесі розгорівся скандал з нападом ТЦК на військового

Що відомо:
- В Одесі напали на військового, який повернувся з полону
- Нападники представились працівниками ТЦК та СП
- В одеському ТЦК розпочали службове розслідування
В Одесі працівники місцевого ТЦК та СП накинулись на військовослужбовця, який лише пів року тому був звільнений з російського полону. Вони побили та намагалися мобілізувати бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Покидька Романа Миколайовича, який боронив Маріуполь. Про це заявив керівник всеукраїнської ГО "Захист держави" в Одеській області.
Побиття військового в Одесі
За словами Олексія Земляного, співробітники ТЦК порушили права військового 4 грудня. Сталося це 4 грудня на вулиці Семена Палія. Морпіха зупинила група із 9 осіб, які представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК.
"Не дивлячись на пред’явлені ним документи: військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД, Романа Покидько заштовхали до службового авто ТЦК. Нанесли йому тілесні ушкодження: застосували проти нього сльозогінний газ та побили. Після цього, прямо під час руху, викинули Романа з автомобілю. Чим створили загрозу життю військовослужбовця. При цьому під час цього інциденту представники ТЦК не використовували бодікамери", - йдеться у повідомленні.
Нині військовий проходить медичне обстеження у лікарні. До Суворовського відділку поліції Одеси була подана заява.
"Одеський осередок ГО "Захист Держави" звертається до командування Сухопутних військ, керівництва Обласного ТЦК, уповноваженого по захисту прав людини з вимогою терміново зʼясувати усі обставини даної справи і дати їй правову оцінку", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що постраждалий Роман Покидько захищав Україну з 2018 року. Він пережив російський полон та перебував в Одесі на реабілітації.
Дивіться відео про напад на військового в Одесі:
Реакція поліції
Прес-служба ГУНП в Одеській області відкрила кримінальне провадження за статтею 125 "Умисне легке тілесне ушкодження", пише Укрінформ.
Заява ТЦК та СП
В Одеському обласному ТЦК та СП заявляють, що було розпочате службове розслідування за фактом інциденту. При цьому там уточнюють, що нібито надали реакцію ще до моменту розголосу інформації в інформаційному просторі.
У ТЦК намагаються встановити всі обставини, реальних учасників події та ступінь їхньої вини.
"Позиція керівництва однозначна – статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу. Якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом", - йдеться у повідомленні.
Мобілізація в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, нещодавно у "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки. Вона надається у випадку, якщо їхній батько або мати має встановлену I чи II групу інвалідності.
Водночас також розповідалося, хто зі студентів втратить право на відстрочку. З недавнього часу право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.
Також в Україні набув чинності новий закон. Тепер чоловікам віком від 60 років і старше дозволяється проходити військову службу за контрактом на добровільних засадах.
Про джерело: ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
