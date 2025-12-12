"Страшний момент": Винник розкрив, як утікав з України

Олег Винник покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Олег Винник про виїзд з України / колаж: Главред, скрін із відео: youtube.com

Олег Винник дав інтерв'ю

Як він виїжджав з України

Український співак Олег Винник, який поїхав жити в Німеччину ще на початку повномасштабної війни в Україні, вирішив розповісти, як залишав країну в лютому 2022 року. В інтерв'ю РБК-Україна артист заперечував, що перетнув кордон незаконно.

За словами виконавця, він мав летіти в Берлін до сім'ї після гастролей ще 23 лютого, проте виїзд перенесли на 26 число. У день початку повномасштабного вторгнення його розбудила дружина і повідомила, що РФ відкрито напала на Україну.

Олег Винник інтерв'ю / скрін із відео: youtube.com

"Ми приїхали, вся сім'я сіла в машину з нами, і він залишився вдома. Звичайно, ми зрозуміли, що це вже той страшний момент. Ми поїхали того ж дня. Коли приїхали на захід, дочекалися Олександра. І вже 27 лютого без Олександра ми виїхали машиною через кордон", - розкрив співак.

Також Олег відреагував на чутки про те, що покинув країну незаконно, нібито "під пледиком". Артист заявив, що подібні припущення не мають нічого спільного з реальністю, адже він виїхав законно, оскільки вже 25 років є резидентом Німеччини.

Олег Винник і Таюне / скрін із відео: youtube.com

"Те, що про мене кажуть, що я виїхав "під пледиком" тощо, знову повторюю. Який плед? По-перше, той, хто пише, він зі мною там був, він мене там бачив? По-друге, людина, яка перетинала кордон у своєму житті, може сказати, як це можна виїхати з нашої країни під якимось пледом або в багажнику? Чи це просто неповага до наших прикордонників і наших законів?", - емоційно висловився Винник.

Олег Винник / інфографіка: Главред

Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру почав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

