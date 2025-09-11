Атака дронів на Польщу: Мерц зробив тривожну заяву про ППО НАТО

Дрони РФ у Польщі є серйозною загрозою миру в Європі.

Фрідріх Мерц прокоментував атаку дронів на Польщу / Колаж: Главред, фото: ОП, Defence24.pl

Головні тези Мерца:

Кремль влаштував чергову провокацію

Атака безпілотників на Польщу є серйозною загрозою миру в Європі

Протиповітряна оборона НАТО спрацювала не так добре, як хотілося б

Вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Він підкреслив, що інцидент 10 вересня став черговим етапом у низці провокацій Росії, які протягом місяців фіксують у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО, пише Politico.

За словами Мерца, атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі та підтверджує свідомий характер дій Москви. Канцлер відкинув заяви Кремля про "нещасний випадок" або "збіг обставин".

Чиновник наголосив, що протиповітряна оборона НАТО в Європі потребує значного поліпшення.

"Насамперед, я хотів би зазначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звісно, не так добре, як мала би бути, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі", - сказав він.

На його думку, це серйозний сигнал для союзників, який має стати приводом для глибокої дискусії як у НАТО, так і в Європейському Союзі.

"Ми є і будемо рішуче налаштовані значно посилити боєготовність і обороноздатність європейської частини НАТО", - додав Мерц.

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

Представник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору і вже провело консультації.

Конгрес США готовий у разі потреби ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Навіщо Путін атакував Польщу: думка експерта

Журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання Вадим Денисенко вважає, що російська атака дронів на Польщу була "пробною кулею, перевіркою на реакцію світу".

"Трамп не зможе не зреагувати. Зрештою офіційна заява Польщі, яка вперше заявила про російську агресію - ця заява спрямована одному адресату - Трампу. Власне, всі подальші дії росіян залежатимуть від цієї реакції", - вважає Денисенко.

За його словами, російський диктатор Путін шукає можливість підняти рівень власної суб'єктності.

"Спроба качнути 5 статтю НАТО - це елемент цієї самої спроби повернути свою суб'єктність. Річ у тім, що Путін зараз загнаний у певний геополітичний кут: у нього є два варіанти: або розторгуватися зі США і зняти санкції (але тут головний супротивник - Європа, яка вимагає зупинки війни і не тільки). Другий - впасти в обійми Китаю", - сказав Денисенко.

