Українці можуть залишитися без пенсій: кому і коли загрожує припинення виплат

Олексій Тесля
11 грудня 2025, 22:50
Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію віддалено, а один із варіантів - відеозв'язок.
пенсія
Українським пенсіонерам назвали умову підтвердження особи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Деяким пенсіонерам необхідно підтвердити свою особу до 31 грудня
  • Українці можуть пройти ідентифікацію віддалено

Пенсіонерам, які перебувають за межами країни, проживають на тимчасово окупованих територіях або мають статус ВПО, необхідно підтвердити свою особу до 31 грудня.

Якщо людина, зобов'язана проходити щорічну фізичну ідентифікацію, не виконає цю вимогу, територіальне управління Пенсійного фонду може призупинити перерахування пенсійних виплат, пише Телеграф. Процедура відновиться тільки після того, як людина пройде ідентифікацію, уточнюють у ПФУ.

відео дня

Перелік документів для відновлення виплат визначається загальним Порядком призначення та перерахунку пенсій (постанова правління ПФУ № 22-1). Ці правила єдині для всіх категорій громадян, включно з внутрішньо переміщеними особами. Після повторного підтвердження особи людині компенсують пенсію за весь період блокування.

Як можна підтвердити свою особу

Українці можуть пройти ідентифікацію віддалено. Один із варіантів - відеозв'язок зі співробітником Пенсійного фонду, під час якого потрібно показати документи, що засвідчують особу.

Інший спосіб - авторизація в особистому кабінеті ПФУ за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID) або кваліфікованого електронного підпису.

Також громадяни, які перебувають за кордоном, можуть пройти ідентифікацію через найближчу українську консульську установу.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
/ Главред

Як не втратити страховий стаж: важлива умова

Українські громадяни мають оцифрувати інформацію зі своїх трудових книжок і перенести її в електронний формат до червня 2026 року. У багатьох виникає питання, що станеться, якщо вони не встигнуть це зробити. Експерти зазначають, що за відсутність електронної трудової книжки жодних штрафів чи інших санкцій не передбачено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Більше новин:

Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

