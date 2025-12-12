Олексій Суханов зробив публічне зізнання про друге весілля - що він сказав

Ведучий Олексій Суханов назвав свою умову для шлюбу.

Олексій Суханов - весілля / колаж: Главред, скрін з відео: youtube.com

Відомий український телеведучий Олексій Суханов розповів, чи готовий він зважитися на другий офіційний шлюб. В інтерв'ю Славі Дьоміну він зізнався, що згоден піти до РАЦСу за однієї умови.

Суханов уперше одружився з росіянкою Ольгою, їхній шлюб тривав 13 років. Виходячи з власного досвіду, Олексій вважає, що офіційний розпис зовсім не є гарантією щасливих стосунків.

Олексій Суханов - особисте життя / фото: instagram.com, Олексій Суханов

"Я вважаю, що щастя полягає в інших моментах, не в штампику, не в офіційних якихось папірцях. Людина, з якою я зараз, не прагне до цього", - зізнався ведучий.

Знаменитість також зазначив, що вступив у перший шлюб за наполяганням дружини. І хоча він не бачить особливого сенсу в офіційній реєстрації стосунків, Олексій готовий поступитися, якщо цього захоче його партнер.

Олексій Суханов - стосунки / instagram.com/suhanov.official

"Заради любові, заради почуття, подяки - так. Я - принциповий Козеріг, і принцип мій полягає в тому, щоб поважати іншого, тому що цей інший дарує мені своє життя, свої почуття...", - заявив Суханов.

Олексій Суханов / інфографіка: Главред

Про персону: Олексій Суханов Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

