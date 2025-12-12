Олексій Суханов зробив публічне зізнання про друге весілля - що він сказав

Ви дізнаєтеся:
- Як Олексій Суханов ставиться до офіційного шлюбу
- Чи готовий ведучий одружитися
Відомий український телеведучий Олексій Суханов розповів, чи готовий він зважитися на другий офіційний шлюб. В інтерв'ю Славі Дьоміну він зізнався, що згоден піти до РАЦСу за однієї умови.
Суханов уперше одружився з росіянкою Ольгою, їхній шлюб тривав 13 років. Виходячи з власного досвіду, Олексій вважає, що офіційний розпис зовсім не є гарантією щасливих стосунків.
"Я вважаю, що щастя полягає в інших моментах, не в штампику, не в офіційних якихось папірцях. Людина, з якою я зараз, не прагне до цього", - зізнався ведучий.
Знаменитість також зазначив, що вступив у перший шлюб за наполяганням дружини. І хоча він не бачить особливого сенсу в офіційній реєстрації стосунків, Олексій готовий поступитися, якщо цього захоче його партнер.
"Заради любові, заради почуття, подяки - так. Я - принциповий Козеріг, і принцип мій полягає в тому, щоб поважати іншого, тому що цей інший дарує мені своє життя, свої почуття...", - заявив Суханов.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що український співак Тарас Тополя висловився про особисте ставлення до скандальних артистів та їхні перспективи на батьківщині. У розмові з були згадані Світлана Лобода і Потап. За словами Тополі, він не став би проявляти активної ворожості до артистів-утікачів.
Також український співак Олег Винник, який втік жити до Німеччини ще на початку повномасштабної війни в Україні, дав інтерв'ю і вирішив пояснити, чому сказав фразу про "ковток свіжого повітря" з Німеччини. Артист також зізнався, що не очікував такого потоку хейту у відповідь на свої слова.
Вас може зацікавити:
- Пологи в 47: відома ведуча розповіла, як відновлюється
- "Такий красивий": у Даші Кацуріної з'явився таємний шанувальник
- "Я вже не така, як раніше": Ірина Білик зізналася, якого чоловіка шукає
Про персону: Олексій Суханов
Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред