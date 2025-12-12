Рус
Когнітивна війна Кремля: в ISW розкрили реальні просування росіян на фронті

Марія Николишин
12 грудня 2025, 10:18
Кремль хоче зобразити російську військову перемогу в Україні як неминучу.
Когнітивна війна Кремля: в ISW розкрили реальні просування росіян на фронті
Кремль перебільшує свої "перемоги" / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Заяви Росії про "перемоги" на фронті – перебільшені
  • Так Кремль хоче підштовхнути Україну до капітуляції
  • Росіяни мають просування лише на шести напрямках

Протягом останніх кількох тижнів високопосадовці країни-агресора Росії перебільшували "перемоги" свого окупаційного війська на полі бою. Їхні зусилля спрямовані на те, аби створити хибне враження, що лінія фронту руйнується, і підштовхнути Захід та Україну до капітуляції перед вимогами Кремля. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, лінія фронту в Україні не загрожує неминучим колапсом.

"Кремль намагається використати ці заяви, щоб зобразити російську військову перемогу в Україні як неминучу, щоб Захід припинив підтримувати Україну та підштовхнув її до капітуляції перед вимогами Росії. Ситуація на полі бою є серйозною на кількох ділянках лінії фронту, проте лінії фронту ще далекі від колапсу", - йдеться у звіті.

Зазначається, що російські війська не змогли забезпечити тактично значних успіхів на більш ніж кількох ділянках поля бою одночасно.

"Росіяни змогли досягти тактично значних успіхів на певних ділянках лінії фронту, значною мірою завдяки багатомісячним зусиллям, спрямованим на досягнення часткового ефекту повітряного перекриття та послаблення оборони України перед посиленням наземних операцій", - кажуть в ISW.

Аналітики додають, що війська РФ просунулися на 4 652,2 квадратних кілометра протягом 2025-го, з яких майже 80% відбулося лише на шести напрямках: Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Новопавлівському, Олександрівському та Гуляйпольському напрямках. На решті 10 напрямків окупанти цього року захопили 964,01 квадратних кілометра, що становить лише приблизно 21% від загального обсягу просування.

"Кремль продовжує систематично вживати зусиль когнітивної війни, щоб посилити російські просування за допомогою перебільшених заяв про здобутки та місій з інфільтрації, намагаючись зобразити їх як масштабне просування широким фронтом, щоб хибно зобразити лінію фронту таку, що руйнується по всьому театру військових дій, всупереч усім наявним доказам", - підсумували в ISW.

Скільки ще може воювати Росія

Голова Комітету економістів України Андрій Новак сказав, що Росія програє війну економічно, а не у військовому сенсі.

За його словами, зараз російський ВПК не здатен забезпечити навіть пріоритетний для РФ напрямок на фронті.

"З економічної точки зору, війну нинішньої інтенсивності Росія витримає ще не більше ніж два-три квартали. Саме з цієї причини – стрімкого прямування російської економіки до краху, а Росії до розвалу – і відбуваються ці ігри з переговорами", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін провів у Кремлі нараду щодо перебігу бойових дій у зоні так званої "СВО" та наказав продовжувати наступальні дії проти України.

В партизанському русі Атеш розповіли, що військовослужбовці країни-агресора Росії масово госпіталізуються, щоб уникнути бойових дій. Таких випадків побільшало на тлі чуток про перекидання підрозділів на Покровський напрямок.

Крім того, командування окупаційної армії країни-агресорки Росії приховує реальні втрати на Покровському напрямку. Після масштабних втрат російське командування навмисне оформлює 200-х окупантів, як тих, що "самовільно залишили частину".

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
