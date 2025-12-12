'Чітко заявляю': Фіцо прокоментував надання Україні репараційної позики

Словацький прем'єр вважає, що рішення ЄК може призвести до продовження війни.

Словаччина проти надання Україні коштів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що повідомив Фіцо:

Словаччина не підтримає рішення ЄК щодо репараційного кредиту

ЄС діє помилково у підтримці України

Закінчувати війну військовим шляхом в Україні неправильно

Європейська комісія налаштована надати Україні репараційний кредит за рахунок заморожених активів країни-агресорки Росії. Однак прем'єр-міністр однієї з країн-членів ЄС заявив, що не підтримає таке рішення.

Під час виступу у парламенті словацький чиновник Роберт Фіцо сказав, що репараційну позику його країна не підтримає, якщо гроші підуть на військові потреби України.

Фіцо розкритикував ЄС

Прем'єр Словаччини вважає, що військового вирішення не може бути у війні в Україні і ЄС діє стратегічно неправильно і неефективно.

"Я дуже чітко заявляю, що не можу підтримати жодне рішення фінансових потреб України на майбутній Європейській Раді, яке включало б покриття військових витрат країни на наступні роки. Я не шукаю жодних виправдань, ні фінансових, ні юридичних", - наголосив він.

Свою позицію Фіцо виправдовує нібито "мирною політикою", яка і не дає йому голосувати за "виділення десятків мільярдів євро на війну". Натомість словацький чиновник підтримує мирні ініціативи президента США Дональда Трампа і вважає, що використання російських заморожених активів "може загрожувати американським миротворчим зусиллям".

"Я не буду підтримувати під жодним тиском жодного рішення щодо підтримки військових витрат України. Водночас Словацька Республіка з повагою ставиться до суверенного права кожної держави-члена ЄС добровільно ухвалити інше рішення", - підсумував прем'єр.

Роберт Фіцо / Інфографіка: Главред

Чому США проти надання репараційного кредиту Україні

Главред писав, що за даними Bloomberg, США звернулися до країн ЄС із проханням не приймати рішення щодо використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні.

Американські представники переконували країни ЄС, що ці кошти мають стати інструментом забезпечення майбутньої мирної угоди між Києвом і Москвою, а не джерелом фінансування продовження війни.

Репараційна позика Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що західні партнери України від початку повномасштабного вторгнення Росії заморозили близько 300 мільярдів доларів активів Центробанку РФ. Тепер Україна може отримати ці кошти, більша частина яких зберігається в Бельгії, на оборону та покриття дефіциту у держбюджеті без прямої конфіскації російських активів.

Європейська комісія налаштована здійснити процес із залучення коштів шляхом позики Україні на фінансовому ринку урядами ЄС, що потребуватиме сплати відсотків.

Раніше ЗМІ писали, що угода про розблокування заморожених російських активів у Європі на суму до 100 мільярдів фунтів стерлінгів для допомоги Україні буде досягнута всього за кілька днів.

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

