Трамп сказав, хто заважає мирному плану і чи дадуть США гарантії безпеки Україні

Анна Ярославська
12 грудня 2025, 07:03
На 13 грудня заплановано зустріч у Європі. Президент США не уточнив, чи буде американська сторона присутня на переговорах.
Трамп, Зеленський
Трамп заявив, що єдиний, кому не подобається план - президент Зеленський / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • США готові надати Україні гарантії безпеки в рамках мирного врегулювання
  • Сторони були "дуже близькі" до укладення угоди
  • План США включає 4-5 частин і передбачає розподіл територій

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надати необхідні гарантії безпеки Україні. При цьому, за його словами, українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається нинішній мирний план. Про це глава Білого дому розповів під час зустрічі з пресою в Білому домі 12 грудня.

Під час розмови зі ЗМІ Трампу нагадали, що в липні він пообіцяв Європі, що візьме участь у миротворчому контингенті за умови досягнення мирної угоди. На це політик відповів, що США допомогли б Україні.

"Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вдалося", - сказав Трамп.

Президент США повідомив, що сторони були близькі до укладення мирної угоди. При цьому, як він стверджує, президент Зеленський - єдиний, кому концепція плану не подобається.

"Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до укладення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди", - заявив Трамп.

За його словами, американський план складається "з чотирьох або п'яти пунктів". Він визнав, що процес переговорів є складним, оскільки документ передбачає розподіл територій.

"Ми дещо запропонували. Це та чотиричастинна угода, там чотири або п'ять різних частин. Це трохи складно, тому що ти поділяєш землю певним чином. Це не найпростіша справа. Це як складна угода з нерухомістю, помножена на тисячу. Але це угода, яка б зупинила загибель тисяч людей щомісяця. Тисячі й тисячі життів, переважно військових, але, як ви знаєте, були й бомбардування", - пояснив глава Білого дому.

Президент США також повідомив, що в суботу, 13 грудня, запланована зустріч у Європі. Він не уточнив, чи буде американська сторона присутня на переговорах.

"У суботу зустріч. Побачимо, ми її відвідаємо. Ми сказали, що прийдемо на зустріч, якщо буде хороший шанс. Вони хочуть, щоб я прийшов. Вони хочуть, щоб ми прийшли. І ми відвідаємо зустріч у суботу в Європі, якщо буде хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо це негативним. Ми хочемо, щоб усе владналося. Ми хочемо врятувати багато життів", - сказав Трамп.

Як писав Главред, 11 грудня в Білому домі зробили нову гучну заяву з приводу врегулювання війни Росії проти України.

Прессекретар Білого Дому Керолайн Левітт сказала, що Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту". Він більше не хоче розмов, але хоче реальних дій щодо врегулювання.

"Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту. Він втомився від зустрічей, які проводяться лише заради зустрічей. Він не хоче більше розмов, він хоче дій", - сказала Левітт.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Під час розмови з лідерами Франції, ФРН і Великої Британії 10 грудня Трамп нібито зажадав, щоб вони натиснули на президента України Володимира Зеленського з питання умов "мирного плану" врегулювання російсько-української війни.

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на врегулювання війни в Україні. Глава Білого дому може піти на такий крок, якщо побачить, що угода між Києвом та Москвою є неможливою.

Як пише The Telegraph, мирний план президента США опинився під загрозою зриву. Президент України Володимир Зеленський категорично заявив, що Київ не має наміру поступатися жодними територіями.

За яких умов закінчиться війна в Україні: думка експерта

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

"Війна в Україні триватиме. І навіть фізична смерть Путіна не гарантує того, що Росія зупинить війну. Якщо його смерть призведе до зміни режиму, то буде шанс на встановлення миру. Але я не думаю, що смерть Путіна обов'язково спричинить за собою зміну політичного устрою РФ", - сказав Тука в коментарі Главреду.

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

