Для чого США почали тиснути на Україну в питанні миру - розкрито прихований задум

Стратегія з нацбезпеки США спрямована не на справедливе завершення війни, а на відновлення відносин з Росією через поступки з боку України, вказав Горбач.

Для чого США почали тиснути на Україну в питанні миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

У новій стратегії з нацбезпеки США Україна поза контекстом "української війни" не згадується

США зацікавлені в закінченні війни для відновлення відносин з Росією

У новій стратегії нацбезпеки США простежується підхід, у якому війна в Україні розглядається крізь призму інтересів Вашингтона щодо відновлення відносин із Росією, а не через призму українського суверенітету. Саме тому США будуть намагатись примусити Україну до невигідних умов миру. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Горбач звернув увагу, що у тексті американської стратегії нацбезпеки Україна як держава взагалі не фігурує, а єдине згадування стосується формулювання "українська війна" — у такій подачі, а не як "російська війна". Це, на його думку, демонструє бачення ситуації з позиції Росії, адже саме вона може називати конфлікт "українським", воюючи проти України.

"Це світоглядний момент. Втім, подібна практика стосується не тільки цього документа - весь Захід тривалий час цей конфлікт називає "українською кризою", особливо на початку, виходячи з територіального принципу - війна відбувається на території України", - вказав він.

Він також підкреслив, що документ ставить за мету не лише домогтися припинення вогню, а повністю завершити війну та налагодити стабільні відносини з Росією. Головна стратегічна ціль — саме нормалізація взаємин із РФ, тоді як припинення війни розглядається як інструмент для цього. При цьому спосіб досягнення цієї мети, за словами Горбача, Вашингтон майже не турбує, оскільки конфлікт заважає США повернутися до співпраці з Москвою, зокрема в економічній сфері та у питаннях стратегічної стабільності.

"Таким чином, Україну в принципі не бачать як суб'єкта світової політики. Документ фактично передбачає, що Україну слід якомога швидше і за будь-яку ціну змусити прийняти вимоги росіян, назвати це "мирним врегулюванням", але фактично - капітуляцією. При цьому до Росії не висуваються жодні вимоги - хоча це питання вже швидше стосується ходу переговорів, а не самої стратегії, тоді як до поступок примушують саме Україну", - резюмує він.

Хто може змінити думку Трампа щодо України - думка експерта

Як писав Главред, у США можуть переконати Дональда Трампа відмовитися від тиску на Україну та продовжити постачання озброєння для Збройних сил України. Про це в ефірі Еспресо заявив віцепрезидент Об’єднаної конфедерації країн НАТО та директор з розвитку данської компанії Eldon Biologicals Володимир Джиджора.

Він зазначив, що на позицію Трампа здатні вплинути представники американського військово-промислового комплексу. Такий сценарій, за його словами, був би сприятливим для України.

"В цій ситуації, яка склалась, нашими найбільшими союзниками крім Сил оборони є ВПК США, який не дасть Трампу реалізувати свою маячню, яку черговий раз вклали йому у вуха. Я припускаю, що такі приступи з такими тезами відбуваються у Трампа після розмов з Путіним. Не з Віткоффом, не зятем, а саме коли Трамп поговорить напряму з Путіним", - додав він.

Позиція США щодо війни Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прессекретарка Керолайн Левітт зазначила, що президент США Дональд Трамп вкрай незадоволений позиціями обох сторін конфлікту.

За даними The Wall Street Journal, під час розмови 10 грудня з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії Трамп вимагав, щоб вони посилили тиск на Володимира Зеленського стосовно умов запропонованого "мирного плану" врегулювання війни з Росією.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не відмовлятиметься від своїх територій, адже це суперечить законам, Конституції, міжнародним нормам і елементарній моралі. Водночас політолог Георгій Чижов припускає, що Київ може бути змушений піти на певні неформальні компроміси через позицію США.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

