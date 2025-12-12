Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Для чого США почали тиснути на Україну в питанні миру - розкрито прихований задум

Юрій Берендій
12 грудня 2025, 03:02
22
Стратегія з нацбезпеки США спрямована не на справедливе завершення війни, а на відновлення відносин з Росією через поступки з боку України, вказав Горбач.
Для чого США почали тиснути на Україну в питанні миру - розкрито прихований задум
Для чого США почали тиснути на Україну в питанні миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • У новій стратегії з нацбезпеки США Україна поза контекстом "української війни" не згадується
  • США зацікавлені в закінченні війни для відновлення відносин з Росією

У новій стратегії нацбезпеки США простежується підхід, у якому війна в Україні розглядається крізь призму інтересів Вашингтона щодо відновлення відносин із Росією, а не через призму українського суверенітету. Саме тому США будуть намагатись примусити Україну до невигідних умов миру. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Горбач звернув увагу, що у тексті американської стратегії нацбезпеки Україна як держава взагалі не фігурує, а єдине згадування стосується формулювання "українська війна" — у такій подачі, а не як "російська війна". Це, на його думку, демонструє бачення ситуації з позиції Росії, адже саме вона може називати конфлікт "українським", воюючи проти України.

відео дня

"Це світоглядний момент. Втім, подібна практика стосується не тільки цього документа - весь Захід тривалий час цей конфлікт називає "українською кризою", особливо на початку, виходячи з територіального принципу - війна відбувається на території України", - вказав він.

Він також підкреслив, що документ ставить за мету не лише домогтися припинення вогню, а повністю завершити війну та налагодити стабільні відносини з Росією. Головна стратегічна ціль — саме нормалізація взаємин із РФ, тоді як припинення війни розглядається як інструмент для цього. При цьому спосіб досягнення цієї мети, за словами Горбача, Вашингтон майже не турбує, оскільки конфлікт заважає США повернутися до співпраці з Москвою, зокрема в економічній сфері та у питаннях стратегічної стабільності.

"Таким чином, Україну в принципі не бачать як суб'єкта світової політики. Документ фактично передбачає, що Україну слід якомога швидше і за будь-яку ціну змусити прийняти вимоги росіян, назвати це "мирним врегулюванням", але фактично - капітуляцією. При цьому до Росії не висуваються жодні вимоги - хоча це питання вже швидше стосується ходу переговорів, а не самої стратегії, тоді як до поступок примушують саме Україну", - резюмує він.

Хто може змінити думку Трампа щодо України - думка експерта

Як писав Главред, у США можуть переконати Дональда Трампа відмовитися від тиску на Україну та продовжити постачання озброєння для Збройних сил України. Про це в ефірі Еспресо заявив віцепрезидент Об’єднаної конфедерації країн НАТО та директор з розвитку данської компанії Eldon Biologicals Володимир Джиджора.

Він зазначив, що на позицію Трампа здатні вплинути представники американського військово-промислового комплексу. Такий сценарій, за його словами, був би сприятливим для України.

"В цій ситуації, яка склалась, нашими найбільшими союзниками крім Сил оборони є ВПК США, який не дасть Трампу реалізувати свою маячню, яку черговий раз вклали йому у вуха. Я припускаю, що такі приступи з такими тезами відбуваються у Трампа після розмов з Путіним. Не з Віткоффом, не зятем, а саме коли Трамп поговорить напряму з Путіним", - додав він.

Позиція США щодо війни Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прессекретарка Керолайн Левітт зазначила, що президент США Дональд Трамп вкрай незадоволений позиціями обох сторін конфлікту.

За даними The Wall Street Journal, під час розмови 10 грудня з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії Трамп вимагав, щоб вони посилили тиск на Володимира Зеленського стосовно умов запропонованого "мирного плану" врегулювання війни з Росією.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не відмовлятиметься від своїх територій, адже це суперечить законам, Конституції, міжнародним нормам і елементарній моралі. Водночас політолог Георгій Чижов припускає, що Київ може бути змушений піти на певні неформальні компроміси через позицію США.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп мирне врегулювання Володимир Горбач мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ан-26 у Криму підірвали разом із військовими РФ: спливли деталі потужного удару ЗСУ

Ан-26 у Криму підірвали разом із військовими РФ: спливли деталі потужного удару ЗСУ

01:52Україна
Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри

Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри

23:12Україна
Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 12 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 12 грудня

21:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

Останні новини

04:00

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

03:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці яблук на бочці за 13 секунд

03:02

Для чого США почали тиснути на Україну в питанні миру - розкрито прихований задум

02:31

Як часто потрібно прати зимові куртки та пальта: експерти дали чітку відповідь

02:00

"Я вже не така, як раніше": Ірина Білик зізналася, якого чоловіка шукає

Трамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки СШАТрамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки США
01:52

Ан-26 у Криму підірвали разом із військовими РФ: спливли деталі потужного удару ЗСУ

01:30

54-річний колишній чоловік Дженніфер Еністон готується вперше стати батьком

00:54

Ризик ліквідації Європейського союзу: розкрито несподіваний сценарій

11 грудня, четвер
23:53

Миші зникнуть за одну ніч: звичайний кухонний продукт творить справжні диваВідео

Реклама
23:49

Гороскоп на сьогодні 12 грудня: Овнам - цікава пропозиція, Ракам - гостра суперечка

23:26

"Такий гарний": у Даші Кацуріної з'явився таємний шанувальник

23:12

Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри

22:50

Українці можуть залишитися без пенсій: кому і коли загрожує припинення виплат

22:24

Не випадково: вчені пояснили, чому люди прокидаються до будильникаВідео

21:55

Спортсмени з РФ і Білорусі знову змагатимуться під нацпрапорами - рішення МОК

21:53

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 12 грудняФото

21:51

У Трампа зробили важливу заяву про врегулювання в Україні: що вимагають СШАВідео

21:42

Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

21:39

До 16 годин без світла: в Укренерго попередили українців про критичний сценарій

21:12

Чому кіт кусає, коли його гладять — пояснення здивує навіть досвідчених господарівВідео

Реклама
20:53

Захищав Маріуполь і пережив полон: в Одесі розгорівся скандал з нападом ТЦК на військовогоВідео

20:53

Трамп зажадав від лідерів Європи змусити Зеленського прийняти мирний план США - WSJ

20:51

Путін похвалився захопленням великого міста на сході: у ЗСУ відповіли на фейк

20:25

Чому коти насправді люблять картонні коробки: відповідь здивує багатьох

20:20

900 Шахедів і десятки ракет: РФ готова до обстрілу України - названо цілі ударів

19:54

Дедлайн США для миру - з яких трьох областей РФ виведе війська та що чекає на Донбас

19:52

Графіки вимкнення світла на 12 грудня: якими будуть обсяги обмежень та у яких областяхФото

19:46

Теракт у Києві: внаслідок вибухів загинув боєць НГУ, поранено поліцейських

19:36

Чи можна перевозити ялинку в київському метро: у підземці дали відповідьФото

19:35

У мережі з'явилося фото Аліни Гросу з вагітним животом

19:26

Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

19:10

Чому у України немає карт?Погляд

19:06

"Злість і відчай": Олена Мозгова налякала зізнанням

18:59

"Накаркала": у Волочкової великі проблеми з дочкою

18:55

Зеленський сказав, хто вирішуватиме питання територій для встановлення миру

18:52

Чому золото найдорожче: неймовірну таємницю благородного металу розкритоВідео

18:50

Євро шалено стрибнув угору: неочікуваний курс валют на 12 грудня

18:15

Путін віддав новий наказ військам щодо війни в УкраїніВідео

18:02

В Україні впадуть ціни на популярний продукт: експерти радять почекати свят

17:32

Чому 12 грудня не можна носити старий одяг: яке церковне свято

Реклама
17:14

"Вже у небезпеці": в НАТО назвали наступну ціль для російського наступу

17:12

Як обрати оливкову олію для салатів та смаження: поради від професійних кухарів

17:01

Вчені назвали "цілющий" вид сиру, який знижує тиск і поліпшує здоров'я серця

16:46

У Британії знімуть "Майстра і Маргариту": Джонні Депп зіграє головну роль

16:45

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"Ексклюзив

16:08

СБУ безпрецедентно бʼє по росіянам на морі, у повітрі та на суші, — експерт про посилення "санкцій Малюка"

16:06

Оцет не потрібен: простий трюк, як позбутися затхлого запаху з рушників

16:02

ЗМІ опублікували оновлений "мирний план" Трампа - що отримає Україна та РФ після війни

15:54

Фантастично смачна випічка з одного апельсина: рецепт бюджетного десерту

15:44

Відмовила у портреті самому Сталіну: ким була смілива українська художниця-самоучка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти