Трамп обговорив з Навроцьким атаку РФ: один БпЛА "приземлився" на військовій базі

Руслана Заклінська
10 вересня 2025, 23:45
У Польщі знайшли уламки 16 російських дронів.
Трамп і Навроцький обговорили удар російських дронів по Польщі
Трамп і Навроцький обговорили удар російських дронів по Польщі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Трамп поговорив з Навроцьким
  • Обговорили атаку російських безпілотників на Польщу
  • У Польщі виявлено уламки 16 російських дронів

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Політики обговорили атаку російських безпілотників на Польщу, яка відбулася в ніч на 10 вересня. Про це повідомив польський лідер у соцмережі X.

"Я щойно розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, які сталися сьогодні вночі", - написав Навроцький.

Він підкреслив, що подібні консультації є "частиною серії консультацій, які я проводжу з нашими союзниками". За його словами, переговори підтвердили єдність партнерів.

Уламки дронів знайдені в 16 місцевостях Польщі

За даними RMF24, на території Польщі виявили уламки 16 російських безпілотників. Один з дронів упав на територію військової бази, але не завдав шкоди. Зокрема, дрон впав на підрозділ Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею (Груєцький повіт, біля Варшави).

Знайдені дрони та уламки розташовані в таких регіонах:

  • Люблінське воєводство (9 дронів): Чоснувка, Чешники, Вирики, Кшивовежба-Колонія, Вогинь, Велкі Лань, Заблоце-Колонія, Вигалев, Бихавка Тшеча.
  • Лодзьке воєводство (1 дрон): Мнішкув.
  • Вармінсько-Мазурське воєводство (1 дрон): Олесно.
  • Мазовецьке воєводство (2 дрони): між Рабянами та Северинувом, Нове Місто-над-Піліцею.
  • Свєнтокшиське воєводство (3 дрони): Чижів (Буський повіт), Соботка (Опатовський повіт), Смиків (Келецький повіт).

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Навіщо РФ атакувала Польщу

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач у коментарі Главреду зазначив, що порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі є свідомою провокацією з боку Росії За його словами, Москва прагнула залякати не лише поляків, а й європейців загалом.

Горбач підкреслив, що реакція на військово-політичному рівні була правильною, оскільки дрони було збито. Водночас експерт наголосив, що наступним кроком має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС та НАТО, між США і Європою. Проте, за його прогнозом, її, найімовірніше, не буде.

"Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому заплатили союзники," - додав Горбач.

Атака російських дронів у Польщі - новини за темою

Нагадаємо, атака Росії проти України вперше зачепила територію Польщі. Кілька безпілотників перетнули кордон країни. За даними Defense Express, Москва ще з липня готувала удари по Польщі, використовуючи польські та литовські SIM-картки та 4G-модеми у своїх дронах.

Генсек НАТО Марк Рютте назвав порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками "абсолютно безрозсудним".

Як повідомляв Главред, МВС Польщі заявило, що на території країни також виявлено уламки ракети. Як повідомляє Sky News, це перший зафіксований випадок, коли російська ракета потрапила у польський повітряний простір.

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі, опублікувавши в соцмережі Truth Social коротке повідомлення: "Почалось!" Згодом стало відомо, що Конгрес США готовий ухвалити закон про додаткові санкції проти Росії після атаки дронами на територію Польщі.

Про персону: Кароль Навроцький

Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) — президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті.

Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями".

Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську.

Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.





23:45Світ
"Це не помилка, а репетиція": який насправді меседж Путін послав НАТО

"Це не помилка, а репетиція": який насправді меседж Путін послав НАТО

22:24Війна
В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомо

В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомо

22:10Світ
"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

Гороскоп на сьогодні 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Гороскоп на сьогодні 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

