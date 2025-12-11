Рус
Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

Ангеліна Підвисоцька
11 грудня 2025, 19:26
Погода в Одесі буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 12 грудня
  • Коли температура повітря опуститься до -7 градусів
  • Де будуть снігопади та туманом

Погода в Україні 12 грудня буде штормовою. Синоптики прогнозують дощі, туман та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 12 грудня в Україні буде вітряно. Подекуди швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с. На півдні та Лівобережжі очікуються дощі. На північному сході уде мокрий сніг.

Температура повітря підвищиться до 2-6 градусів тепла уночі та до +10 градусів вдень. З 13-14 грудня у більшості областей почне падати температура повітря.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 12 декабря
Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: ventusky

Погода 12 грудня

В Україні 12 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозую дощі у більшості областей. На території східних областей буде мокрий сніг. На Закарпатті та у Карпатах буде туман. Вітер буде західний, південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Значення температури вночі будуть в межах 1-6° тепла, вдень +4..+9°, на півдні країни стовпчики термометрів сягатимуть +12°; у східних областях та в Карпатах буде найпрохолодніше, там вночі температура повітря коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 12 грудня в Україні буде місцями прохолодною. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до 7-11 градусів тепла. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до 1-6 градусів тепла.

погода 12 грудня
Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: meteoprog

Погода 12 грудня у Києві

У Києві 12 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 12 грудня
Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні у вівторок, 9 грудня, буде хмарною та вітряною. В деяких областях очікується дощ або мокрий сніг.

Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода впродовж тижня буде аномально теплою, але водночас мінливою. Будуть місцями дощі, тумани та сильні пориви вітру.

Тим часом синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

