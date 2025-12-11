Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

Погода в Одесі буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 12 грудня

Коли температура повітря опуститься до -7 градусів

Де будуть снігопади та туманом

Погода в Україні 12 грудня буде штормовою. Синоптики прогнозують дощі, туман та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 12 грудня в Україні буде вітряно. Подекуди швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с. На півдні та Лівобережжі очікуються дощі. На північному сході уде мокрий сніг.

Температура повітря підвищиться до 2-6 градусів тепла уночі та до +10 градусів вдень. З 13-14 грудня у більшості областей почне падати температура повітря.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: ventusky

Погода 12 грудня

В Україні 12 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозую дощі у більшості областей. На території східних областей буде мокрий сніг. На Закарпатті та у Карпатах буде туман. Вітер буде західний, південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Значення температури вночі будуть в межах 1-6° тепла, вдень +4..+9°, на півдні країни стовпчики термометрів сягатимуть +12°; у східних областях та в Карпатах буде найпрохолодніше, там вночі температура повітря коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 12 грудня в Україні буде місцями прохолодною. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до 7-11 градусів тепла. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до 1-6 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: meteoprog

Погода 12 грудня у Києві

У Києві 12 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: meteoprog

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

