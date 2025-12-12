Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну прийде справжня зима

Найближчими днями очікується короткочасне похолодання.

https://glavred.net/synoptic/vlupit-8-gradusnyy-moroz-i-budet-sypat-sneg-v-ukrainu-pridet-nastoyashchaya-zima-10723430.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 13 та 14 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

В яких областях буде морозна погода

Погода в Україні на вихідних, 13 та 14 грудня, стане холоднішою. Місцями пройде сніг та посилиться вітер. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на вихідних внаслідок розвитку північно-західних синоптичних процесів на територію нашої країни надходитиме холодне повітря з північної частини Європи.

відео дня

Він підкреслив, що похолодання супроводжуватиметься посиленням вітру, місцями з поривами до 15 – 20 м/с.

"Таким чином, очікується перша короткочасна "репетиція" зими: температурний фон знизиться до невеликих морозів, у деяких регіонах випаде сніг, а на дорогах сформується ожеледиця. Тож водіям слід буди особливо обережними", - додав синоптик.

Погода в Україні 13 грудня

У суботу в західних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час передбачається в межах -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У північних областях очікуються невеликі опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, в денні години -3...+2 градуси.

У центральній частині України вночі дощитиме, місцями з мокрим снігом, вдень без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...+2 градуси, вдень -1...+4 градуси.

У південній половині країни та у Криму вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +2…+7 градусів.

У східних областях очікується нестійка та вітряна погода. Вночі пройдуть помірні опади у вигляді дощу з мокрим снігом, вдень буде сухо. Температура повітря вночі очікується 0...-5 градусів, в денні години -3...+2 градуси.

Погода 13 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 14 грудня

У неділю в західних областях прогнозується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде невеликий дощ та мокрий сніг, можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень 0…+5 градусів.

У північних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікується сніг. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -4...+1 градус.

У центральних регіонах країни вночі без опадів, вдень очікується сніг, місцями з дощем. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 градусів, вдень -3...+2 градуси.

У південній частині України вночі без опадів, вдень очікується невеликий дощ із мокрим снігом. Температура повітря в нічний час очікується -3...+2 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У східних регіонах України передбачається морозна погода, без істотних опадів. Лише у другій половині дня та ввечері на Харківщині пройде невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 градусів, вдень -4...+1 градус.

Погода 14 грудня / фото: meteoprog

Якою буде погода взимку

Український гідрометеорологічний центр повідомляв, що зима 2025 - 2026 років підготувала українцям сюрпризи з можливими суттєвими похолоданнями.

Зокрема, не виключені періоди холодної погоди тривалістю від 3 до 7 днів з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5 до 18 градусів морозу.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 12 грудня буде штормовою. Синоптики прогнозують дощі, туман та мокрий сніг.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що з 13-14 грудня у більшості областей України температура повітря знизиться. За її словами, похолодання буде не сильним, проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред