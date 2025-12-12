Таких цін не було навіть минулого року: один продукт вже віддають за безцінь

Зараз овоч на 78% дешевший, ніж у 2024 році.

Ціни на капусту в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

За рік білокачанна капуста на українському ринку подешевшала майже на 80%. Якщо в грудні 2024 року українським фермерам вдавалося активно підвищувати ціни, то в цьому сезоні ситуація змінилась. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що пропозиція даної продукції на ринку на сьогоднішній день надлишкова, що змушує виробників в черговий раз знижувати ціни.

Так, на даний момент ціни на білокачанну капусту на українському ринку формуються в межах 3-9 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Чергове зниження цін у даному сегменті оператори ринку пояснюють значним збільшенням виробництва даної продукції в Україні в поточному сезоні. При цьому темпи збуту капусти залишаються досить невисокими, що не дозволяє розвантажити ринок", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому на 78% дешевше, ніж в аналогічний період 2024 року.

Коли можуть подорожчати продукти

Голова Союзу Українського селянства Іван Томич сказав, що до Різдва та Нового року продукти подорожчають на 10%.

За його словами, зміни на ринку торкнуться не усіх товарів - лише деякі з них коштуватимуть більше, ніж зазвичай.

Він також вважає, що різкого зростання цін не буде. Здорожчання слід очікувати у періоди з 18 по 21 грудня та 25-26 грудня.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на вершкове масло в Україні не зростуть навіть попри тривалі щоденні обмеження світла. Ба більше, перед різдвяними святами вартість масла може знизитися через акційні знижки.

Також відомо, що різдвяна вечеря з дванадцяти традиційних страв у 2025 році обійдеться середньостатистичній українській родині приблизно в 1374 гривень. Найдорожчими стравами залишаються смажена риба, кутя та узвар.

Крім того, українські супермаркети переписали ціни яйця. Зокрема, зросла вартість поштучних яєць. Їх вже продають по 6,69 гривень за штуку.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

