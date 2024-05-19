Сценарій введення західних військ в Україну: ексшеф Пентагону натякнув на терміни

Роберт Гейтс прокоментував питання ймовірності перекидання військ західних союзників.

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У США оцінили ймовірність перекидання військ НАТО в Україну / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Колишній міністр оборони США Роберт Гейтс прокоментував питання ймовірності перекидання військ західних союзників в Україну.

"Мабуть, у деяких європейських лідерів схопило серце, коли Макрон заявив про відправлення військ НАТО", - підкреслив він у коментарі Голосу Америки.

Колишній високопоставлений американський чиновник пояснив, що навіть якщо у західних лідерів і є такі плани, то про них не слід оголошувати привселюдно.

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"Мене турбує, що наш уряд багато говорить, як і інші деякі уряди. Іноді краще робити і не говорити, що ти це робиш", - зазначив він.

Водночас колишній очільник Міноборони США впевнений у тому, що найближчими тижнями Україна потребуватиме засобів протиповітряної оборони, артилерії та ракет для стримування російського наступу на сході.

"Росіяни мають зараз більше військ в Україні, ніж на початку війни", - додав він нагадавши про просування окупантів і про швидке поповнення Росією резервів.

Введення західних військ в Україну - головні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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