'Дуже небезпечний' сценарій: Кемерон проти того, щоб 'солдати НАТО вбивали росіян'

Відправка військ НАТО в Україну для боротьби з російськими окупантами буде "небезпечною ескалацією", стверджує міністр закордонних справ Великої Британії.

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Кемерон висловився щодо відправки військ НАТО в Україну / Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Ідея президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки західних військ в Україну є неправильною. Такий крок стане ескалацією. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Sky News під час візиту до Львова 3 травня.

За його словами, відправка військ НАТО в Україну для боротьби з російськими окупантами буде "небезпечною ескалацією".

"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів – це правильно", - стверджує він. відео дня

Також голова британського МЗС зазначив, що у Європи є "два варіанти майбутнього". Перший – коли українські сили, використовуючи західну зброю, зможуть витіснити російських загарбників і забезпечити "справедливий мир". Другий – у якому Путін досягне успіху, а Україна буде "відкинута назад", що Кемерон назвав "дуже небезпечним" сценарієм.

Міністр додав, що нині світ перебуває в "абсолютно вирішальному переломному моменті".

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Відправка військ НАТО в Україну - подробиці

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключає відправку військових країн Заходу в Україну, про що він заявив 26 лютого. Втім, французький глава держави також уточнив, що консенсусу в Європі з питання військ НАТО в Україні поки що немає.

Макрон зазначив, що існують дві умови для відправки французьких військових в Україну: прорив російських сил на фронті і офіційний запит з боку Києва. Він нагадав, що Франція вже відправляла військових в інші країни, зокрема нещодавно в Африку для боротьби з тероризмом, та підкреслив, що інші західні країни не повинні відкидати цей варіант "апріорі".

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які ініціативи світових лідерів, спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу.

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