Перекидання 50 тисяч "багнетів": в ОП оцінили ідею Макрона щодо введення військ

Україна розглядатиме будь-які сценарії для захисту від агресії РФ, підкреслив Михайло Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/perebroska-50-tysyach-shtykov-v-op-ocenili-ideyu-makrona-naschet-vvoda-voysk-10562594.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк прокоментував заяву Еммануеля Макрона / Колаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre, Facebook М.Подоляка

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви президента Франції про можливість введення військ союзників в Україну.

В інтерв'ю 24 Каналу він підкреслив, що Україна розглядатиме будь-які сценарії для захисту від агресії РФ.

"Мені здається, що сьогодні немає жодних "червоних ліній". Є опції війни. Росія дозволяє собі використовувати їх усі, зокрема геноцидні компоненти", - пояснив представник ОП.

відео дня

На його думку, має бути політична воля в країнах-партнерах із чітким розумінням можливих наслідків.

"Наприклад, як вони пояснюватимуть це своєму виборцю, чи зможуть отримати схвалення цих рішень, а також відповідний ефект. Тому що якщо до вас відправляють, наприклад, тисячу осіб, а лінія фронту 1300 кілометрів, з іншого боку перебувають 500 тисяч окупантів, то це одна цифра. А якщо є готовність відправити 50 тисяч, то це вже зовсім інший тип допомоги", - додав Подоляк.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред