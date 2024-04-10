НАТО і США б'ють на сполох: Україна не може чекати, потрібні ППО і боєприпаси

Без підтримки від Сполучених Штатів в України швидко закінчаться військові засоби захисту, сказав верховний головком НАТО в Європі Крістофер Каволі.

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Конгрес США продовжує затримувати рішення про військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, 53-я ОМБр

Україні потрібно якомога швидше надати засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. У США визнають, що без їхньої підтримки у ЗСУ швидко закінчаться засоби захисту, внаслідок чого позиції стануть уразливими для ударів з боку російських окупантів.

Як повідомляє The Guardian, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що затримки можуть призвести до просування росіян уздовж лінії бойового зіткнення.

"Затримки з постачанням систем ППО дадуть змогу російським ракетам вражати більше цілей, а затримки із постачанням боєприпасів дадуть змогу Росії просунутися вздовж лінії фронту. Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси і допомога зараз", - зазначив Столтенберг. відео дня

Зі свого боку, верховний головнокомандувач військами США в Європі Крістофер Каволі заявив Конгресу, що без підтримки Штатів в України в "доволі короткі терміни" закінчаться снаряди і засоби для ведення протиповітряної оборони. Ситуація може призвести до часткового або повного ураження.

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може стріляти у відповідь, то програє сторона, яка не може стріляти у відповідь. Тож ставки дуже високі", - підкреслив генерал Каволі.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога Україні від США - коли Конгрес ухвалить рішення:

Україна змушена втрачати позиції на фронті через позицію Конгресу, який досі не затвердив допомогу Києву, сказала представниця Білого дому Карін Жан-П'єр. У Байдена закликали законодавців ухвалити потрібне рішення вже цього тижня.

Допомога Україні може бути схвалена у квітні, вважає колишній спеціальний представник Держдепу Курт Волкер. Українців підтримує більшість конгресменів як у Сенаті, так і в Палаті представників американського Конгресу.

Сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст сказала, що більшість Конгресу за Україну, проте є законодавці, які не погоджуються з деякими положеннями щодо витрат на підтримку української держави. Можливо, спрацює ініціатива про допомогу в кредит.

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