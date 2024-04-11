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"Україна заслуговує на запрошення в НАТО": Зеленський зробив гучну заяву

Руслана Заклінська
11 квітня 2024, 19:09
Україна може отримати запрошення до НАТО вже цього року, альтернатив немає, заявив президент України.
'Україна заслуговує на запрошення в НАТО': Зеленський зробив гучну заяву
Зеленський закликав Захід запросити Україну до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Україна заслуговує запрошення вступити в НАТО цьогоріч. Російський президент Путін прагне знищити Україну, тому такому рішенню немає альтренатив. Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах.

"Як демократична нація, що захищає наші спільні цінності Альянсу, Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО", - заявив президент.

За його словами, кожна демократична нація в Європі, яка захищає спільні цінності Альянсу, має право на членство в НАТО. Глава держави зазначив, що НАТО не має боятися власного існування та власних правил.

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"Регіон Балтійського моря нарешті отримав історичний шанс на надійну безпеку після вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Такої ж безпеки потребує і регіон Чорного моря", - додав він.

Зеленський сказав, що "без української сили не буде повноцінною сила всієї Європи". Президент підкреслив, що поступово інтегруючись, Європа та Україна дійсно зможе убезпечити одне одного від "російського реваншизму".

"Маємо працювати над стратегічними завданнями. Путін хоче знищити Україну та свободу всіх націй нашого регіону, і він не бачить жодних альтернатив. Так само ми не повинні шукати альтернатив нашій безпеці. Україна потребує запрошення в НАТО. Це реально вже цього року", - наголосив президент Зеленський.

Курс України на членство в НАТО та ЄС

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом.

За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати.

19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко.

21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

Вступ України в НАТО - перспективи членства

Нагадаємо, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україна може вступити в НАТО лише після закінчення війни з Росією. Він підкреслив, що графік вступу України в Альянс ще не схвалений і залежить від завершення війни.

Також The New York Times повідомляє, що на найближчому саміті НАТО в Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Це пов'язано з можлистю втягнення у війну через пакт про колективну безпеку.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Україна досягла значного прогресу в різних сферах. Країна активно працює, щоб відповідати стандартам НАТО, залучає приватні інвестиції та стабілізує свої позиції на міжнародній арені.

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