Удари по НПЗ Росії: у НАТО заступилися за Україну на тлі несхвалення США

Столтенберг підкреслив, що саме Росія розпочала криваву війну проти України, а ЗСУ реалізують право на самооборону.

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Україна бʼє по НПЗ Росії / Колаж Главреда. Фото: T.ME/YURI_ZAPALATSKIY, скріншот відео

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає виправданими удари України по нафтопереробній промисловості Росії - на тлі критики цих атак з боку Сполучених Штатів.

На пресконференції 10 квітня у Брюсселі Столтенберг зауважив, що Україна має повне право на самооборону в умовах ведення Росією жорстокої війни.

Кожен член НАТО вирішує самостійно, як надавати Україні допомогу, при цьому сам Столтенберг підтримує передачу Києву далекобійного озброєння.

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Право на самооборону не передбачає негайне втягування когось з членів НАТО у війну з Росією, нагадав він.

Столтенберг наголосив, що Україна у рамках реалізації права на самооборону може завдавати ударів по військових обʼєктах противника, зокрема й на його території.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

США проти ударів України по НПЗ росіян - головне

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну "замість атак на російські НПЗ зосередитись на тактичних і оперативних цілях, що можуть вплинути на ситуацію безпосередньо на полі бою".

На думку Америки, ці удари можуть вплинути на енергетичну ситуацію у світі.

"Ці атаки можуть мати опосередковані наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще йти по тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточні бої", – сказав Остін комітету Сенату з питань збройних сил у вівторок, 9 квітня.

Та невдовзі Сполученим Штатам дали зрозуміти, що атаки на нафтопереробні заводи країни-агресорки продовжаться. Як зауважували у SPRAVDI, російські НПЗ - законні воєнні цілі, адже становлять джерело фінансування і матеріального забезпечення російської агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, наголосив, що Україна, згідно з домовленостями з партнерами, "жодного разу не атакувала російську територію західною зброєю".

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