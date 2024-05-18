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Новий підрозділ "буде корисним" в Україні: Париж тренує тисячі "багнетів"

Олексій Тесля
18 травня 2024, 18:19
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Французька армія перевіряє боєздатність нової експериментальної групи FRAN.
Франція, армія
Стало відомо про інтенсивні тренування французьких військ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Франція тестує нову розвідувальну групу, яка "буде корисною в Україні", у рамках навчань НАТО чисельністю 14 тисяч осіб, що проходять в Естонії.

Як йдеться в репортажі RTL, метою навчань є демонстрація Росії, що вторгнення в країни Балтії - це "не найкраща ідея".

Французька армія перевіряє боєздатність нової групи FRAN, яка відповідатиме "за вихід за межі лінії супротивника непоміченою, для забезпечення розвідки і захоплення траншей".

відео дня

Уточнюється, що експериментальний підрозділ, який складається з "ультра-малопомітних солдатів", покликаний виявляти траншеї супротивника і "точки входу" в ці траншеї з метою подальшого їхнього захоплення, що теж входить в обов'язки бійців FRAN. Французькі військові тренуються "в реальних умовах", зазначає видання, і, за зізнаннями самих солдатів, вони вже готові "захищати свого естонського союзника".

"Місцевість в Естонії схожа на Україну і на широкі східні рівнини, тому для нас це дуже цікаво", - розповів старший сержант Квентін.

Військовослужбовці, які беруть участь у навчаннях, можуть "годинами ховатися в кущах у камуфляжному одязі", користуючись відео з безпілотника. "У нас є зворотний зв'язок із камери, яка працює в режимі реального часу. Ми дуже добре бачимо війська на землі з висоти 200 або 300 метрів", - пояснив сержант.

Введення західних військ в Україну - головні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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