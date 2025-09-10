Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

За даними ЗМІ, НАТО не розглядає вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі як напад.

Кая Каллас, Урсула фон дер Ляєн, Емануель Макрон та інші лідери відреагували на атаку РФ на Польщу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ви дізнаєтеся:

Як лідери Європи відреагували на атаку РФ по Польщі

Що вирішили в НАТО у зв'язку з агресією Кремля

Армія РФ вторглася в повітряний простір Польщі під час ракетно-дронової атаки на Україну в ніч на 10 вересня. Польща піднімала в небо авіацію, вранці в середу прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду. Перед засіданням він зробив низку заяв. Детальніше читайте в матеріалі: "Драматична ніч у польському небі": Туск зробив важливі заяви про атаку дронів РФ.

Лідери країн Заходу зробили низку заяв у зв'язку з атакою Росії на Польщу.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав "неприйнятним" вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час атаки, здійсненої Росією проти України.

"Я рішуче це засуджую. Я закликаю Росію покласти край цій безрозсудній ескалації. Я ще раз висловлюю польському народу та його уряду нашу повну солідарність. Незабаром я поговорю з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників", - написав Макрон у соцмережі Х.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про солідарність із Польщею.

"Сьогодні ми стали свідками нерозважливого і безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи понад 10 російськими безпілотниками "Шахед". Європа повністю солідарна з Польщею", - написала вона в соцмережі Х.

У НАТО заявили, що Генсек Альянсу Марк Рютте "підтримує зв'язок із польським керівництвом і НАТО тісно консультується з Польщею".

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас також відреагувала на російську атаку по Україні та вторгнення російських "Шахедів" до Польщі.

"Минулої ночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору росією від початку війни, і є ознаки, що воно було навмисним, а не випадковим", - заявила Каллас.

Вона зазначила, що ЄС повністю солідарний із Польщею, і наголосила, що війна Росії загострюється, а не закінчується.

"Ми повинні підвищити ціну для москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи як лінія оборони Східного прикордонного щита", - зазначила Каллас.

Конгресмен-республіканець Джо Вілсонзвинуватив Росію в оголошенні війни Польщі.

"Росія атакує союзника по НАТО, Польщу, за допомогою іранських безпілотників менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни", - написав Вілсон у соцмережі Х.

Він закликав адміністрацію Трампа негайно дати відсіч таким діям. За його словами, необхідно терміново запровадити суворі санкції, здатні знищити російську військову машину, і надати Україні озброєння, яке дасть змогу наносити удари по території РФ.

Президент США Дональд Трамп проігнорував запитання журналістки про порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА в ніч на 10 вересня.

У Мережі з'явилося відео, як Трамп виходив із ресторану. Біля нього одразу зібралися журналісти,

"Пане президенте, яка відповідь Росії. Російські дрони над Польщею цієї ночі?", - запитала одна з журналісток.

Однак Трамп залишив натовп без відповіді, помахав рукою і сів у своє авто.

Невідомо, чи справді очільник Білого дому не почув запитання, чи свідомо вирішив його проігнорувати.

Дивіться відео - Трамп не став коментувати атаку РФ на Польщу:

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу на вторгнення російських дронів у Польщі не відреагували канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і британський прем'єр Кір Стармер.

НАТО відмовилося визнати наліт російських дронів у Польщі нападом - Reuters

Як пише Reuters із посиланням на джерела, НАТО не розглядає вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі як напад. При цьому керівництву Альянсу відомо, що, згідно з попередніми даними, вторгнення від шести до десяти російських дронів у повітряний простір Польщі було навмисним.

"Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об'єкти в повітряному просторі союзника", - повідомило джерело.

Зазначається, що системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосовувалися для ураження цілей.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS і літаки дозаправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО.

Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий надати Польщі наявні необхідні дані щодо російського удару в ніч на 10 вересня. Також, за його словами, Україна може допомогти Польщі побудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів.

Коментуючи дронову атаку РФ, Зеленський заявив, що Москва завжди випробовує межі можливого.

"Якщо не зустрічає сильної реакції, то залишається на новому рівні ескалації", - наголосив президент.

Шахеди - що відомо / Інфографіка: Главред ​

РФ хотіла залякати Європу, захисту від Трампа не буде: думка ескперта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що атака дронів на Польщу у ніч на 10 вересня була провокацією РФ "з метою залякати поляків і європейців загалом".

"Реакція на провокацію вперше була правильною на військово-політичному рівні - збивати. Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США та Європою. Але її не буде, швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому не заплатили союзники", - вважає Горбач.

За словами експерта, стратегічна мета російської операції цієї осені полягає в тому, щоб показати відсутність єдності в НАТО.

"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - сказав Горбач у коментарі Главреду.

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни.

Пізніше у ЗС Польщі заявили, що російські дрони було збито.

За даними ЗС ЗСУ, щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України в напрямку Республіки Польща.

За даними польських ЗМІ, внаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

