44-річна українська акторка народила первістка - перше відео з малюком

Альона Алимова вперше показала свою дитину.

Альона Алимова народила первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Альона Алимова

Ви дізнаєтеся:

Альона Алимова народила первістка

Який вигляд має дитина

Українська акторка Олена Алимова, відома глядачам завдяки серіалу "Коли ми вдома", поділилася з шанувальниками радісною новиною. У своєму Instagram вона опублікувала відео, в якому показала свою вагітність і дитину.

Акторка приховувала своє становище від публіки і зважилася оголосити про це тільки через деякий час після пологів. На відео 44-річна знаменитість займається йогою на пляжі на різному терміні вагітності, а наприкінці показує свою дитину. Як підтвердила Алимова в коментарях, вона стала мамою дівчинки, але ім'я не розкрила.

Альона Алимова вагітність / фото: instagram.com, Альона Алимова

Колегу з поповненням привітала актриса Анна Кошмал.

"Клас! Оленка, любові, щастя вам, дівчатка! Вітаю", - написала знаменитість.

Альона Алимова з донькою / фото: instagram.com, Альона Алимова

Пізніше Альона відкрила шанувальникам деталі своїх пологів. Судячи з жартівливого відео, яке акторка зняла перед появою малечі на світ, її донечка народилася в ізраїльській клініці природним шляхом і без епідуральної анестезії.

Про персону: Альона Алимова Альона Алимова - українська акторка театру і кіно, режисерка і кліпмейкерка, повідомляє Вікіпедія. Дебютом її творчої кар'єри стали зйомки 2000 року, в короткометражному фільмі "До запитання". У її доробку як режисера короткометражні фільми "Лавсторі", "Красива жінка" і "Цабр". Стрічка "Красива жінка", знята 2012 року, стала призером Одеського кінофестивалю 2012 року та учасником "New York film festival 2013".

