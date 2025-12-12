Рус
44-річна українська акторка народила первістка - перше відео з малюком

Христина Трохимчук
12 грудня 2025, 12:41оновлено 12 грудня, 13:22
87
Альона Алимова вперше показала свою дитину.
Альона Алимова
Альона Алимова народила первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Альона Алимова

Ви дізнаєтеся:

  • Альона Алимова народила первістка
  • Який вигляд має дитина

Українська акторка Олена Алимова, відома глядачам завдяки серіалу "Коли ми вдома", поділилася з шанувальниками радісною новиною. У своєму Instagram вона опублікувала відео, в якому показала свою вагітність і дитину.

Акторка приховувала своє становище від публіки і зважилася оголосити про це тільки через деякий час після пологів. На відео 44-річна знаменитість займається йогою на пляжі на різному терміні вагітності, а наприкінці показує свою дитину. Як підтвердила Алимова в коментарях, вона стала мамою дівчинки, але ім'я не розкрила.

відео дня
Альона Алимова вагітність
Альона Алимова вагітність / фото: instagram.com, Альона Алимова

Колегу з поповненням привітала актриса Анна Кошмал.

"Клас! Оленка, любові, щастя вам, дівчатка! Вітаю", - написала знаменитість.

Альона Алимова з донькою
Альона Алимова з донькою / фото: instagram.com, Альона Алимова

Пізніше Альона відкрила шанувальникам деталі своїх пологів. Судячи з жартівливого відео, яке акторка зняла перед появою малечі на світ, її донечка народилася в ізраїльській клініці природним шляхом і без епідуральної анестезії.

Раніше Главред повідомляв, що продюсерка Олена Мозгова розповіла про те, який шлях із захисту батьківщини пройшов її чоловік Девід Аксельрод під час повномасштабного вторгнення. За словами Мозгової, Аксельрод почав захищати Україну в лавах ТрО, а пізніше перейшов у Нацгвардію.

Також український співак Олег Винник вирішив розповісти, як залишав країну в лютому 2022 року. За словами виконавця, він мав летіти до Берліна до сім'ї після гастролей ще 23 лютого. Також Олег відреагував на чутки про те, що залишив країну незаконно, нібито "під пледиком".

Про персону: Альона Алимова

Альона Алимова - українська акторка театру і кіно, режисерка і кліпмейкерка, повідомляє Вікіпедія. Дебютом її творчої кар'єри стали зйомки 2000 року, в короткометражному фільмі "До запитання". У її доробку як режисера короткометражні фільми "Лавсторі", "Красива жінка" і "Цабр". Стрічка "Красива жінка", знята 2012 року, стала призером Одеського кінофестивалю 2012 року та учасником "New York film festival 2013".

