В Україні різко зміниться погода: синоптики попередили про похолодання

У суботу та неділю, 13 та 14 грудня, в Україні різко зміняться погодні умови. Прогнозуються сильний вітер, мороз та ожеледиця. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 13 грудня
У суботу, 13 грудня, в Україні погоду визначить антициклон, тому опадів не буде. Вітер буде поривчастим. У більшості областей похолодає.
Протягом дня очікується від 2 морозу до 2 тепла, у західних областях +2 ... +5 градусів.
У Києві без опадів і навіть може бути сонячно. Вдень близько нуля.
Погода 14 грудня
У неділю, 14 грудня, на півночі, заході, у центральній частині України, місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
У більшості східних областей без істотних опадів. У південній частині - дощ, у Запоріжжі - з мокрим снігом.
Температура повітря в неділю очікується від 3 морозу до 3 тепла, у західних областях +3 ... +6 градусів.
У столиці мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура повітря 0 ... +2 градуси.
Про персону: Наталя Діденко
Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні 13 грудня буде хмарною з проясненнями, вночі можливий невеликий дощ зі снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Середня температура вночі становитиме 0°...-2°. Середня температура вдень становитиме 0°...-2°.
Погода в Україні 14 грудня буде хмарною з проясненнями, вдень можливий помірний дощ та мокрий сніг.
Середня температура вночі становитиме 0°...-2°. Середня температура вдень становитиме +1°...+3°.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 12 грудня буде штормовою. Синоптики прогнозують дощі, туман і мокрий сніг.
Синоптикиня Наталка Діденко заявляла, що з 13-14 грудня в більшості областей України температура повітря знизиться. За її словами, похолодання буде не сильним, проте дороги і тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими.
Погода в Україні на вихідних, 13 і 14 грудня, стане холоднішою. Подекуди пройде сніг і посилиться вітер. Про це повідомив синоптик Ігор Кибальчич.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
