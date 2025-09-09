Путін не готовий до миру: аналітики ISW сказали, що стоїть за атаками РФ по Україні

Удари демонструють "волю Росії" та перетворюють переговори на порожнечу.

Після саміту на Алясці Росія завдала вже 5 масованих атак по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Головні тези:

Після стамбульських переговорів України та РФ РФ завдала 16 комбінованих ударів

Після саміту на Алясці було зафіксовано вже 5 комбінованих ударів

Путін послідовно відкидає ініціативи України та США про припинення вогню

Останні атаки РФ по Україні вкотре демонструють незацікавленість російського диктатора Володимира Путіна у припиненні війни в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що Росія послідовно нарощувала свої ударні можливості від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та помітно посилила атаки після двосторонніх перемовин України та Росії у Стамбулі 15 травня 2025 року. Окупанти завдали 16 комбінованих ударів, що включають понад 400 повітряних цілей з моменту переговорів.

Російські атаки по Україні за 2025 рік / understandingwar.org

Удар Росії, нанесений 6-7 вересня, став п'ятим комбінованим ударом із використанням понад 500 безпілотників і ракет після російсько-американського саміту 15 серпня на Алясці.

"Путін неодноразово відкидав зусилля України та США щодо встановлення режиму припинення вогню на полі бою та продовжує наполягати на тому, що Росія не може погодитися на припинення вогню доти, доки не буде досягнуто мирної угоди", - пише ISW.

Ба більше, наголошують фахівці Інституту, господар Кремля не доклав жодних зусиль для підготовки суспільства чи інформаційного простору в РФ до припинення війни, яке призведе до менш ніж капітуляції України перед усіма початковими військовими вимогами Москви.

Зокрема, 7 вересня російський військовий блогер заявив, що масштаб останнього нічного удару демонструє "непохитну волю" Росії та показує, що Росія продовжує "ввічливо ігнорувати" неодноразове засудження президентом США Дональдом Трампом російських ударів. Військовий блогер заявив, що переговори вступають у період "порожніх розмов".

Атака РФ по Україні 7 вересня - головне

Як писав Главред, у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки РФ в Україні загинуло четверо людей і понад 44 дістали поранення.

Варто зазначити, що в Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку було пошкоджено будівлю уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Росіяни били по будівлі уряду балістичною ракетою "Іскандер". Про це офіційно заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Видання The Times пише про те, що російський диктатор Володимир Путін розпочав новий етап війни проти України. Підтвердженням може бути атака на будівлю Кабміну в центрі Києва. Зміни відбулися після візиту глави Кремля до Китаю - там Путін і Сі Цзіньпін обговорювали перспективи співпраці.

Експерт назвав три цілі нових атак РФ

Генерал армії та колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що напередодні зими росіяни визначили три головні цілі для своїх атак:

залізничні станції;

шляхи підтягування боєприпасів, зброї, особливо в зоні, де ведуться бойові дії;

об'єкти енергетики.

Маломуж вважає, що головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

