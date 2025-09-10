РФ завжди випробовує межі можливого: Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу

Це вкрай небезпечний прецедент для Європи, підкреслив президент України.

https://glavred.net/war/rf-vsegda-ispytyvaet-predely-vozmozhnogo-zelenskiy-otreagiroval-na-ataku-dronov-na-polshu-10696751.html Посилання скопійоване

Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу / Колаж: Главред, фото: ОП, t.me/SJTF_Odes, pixabay

Головні тези Зеленського:

Кремль вийшов на новий рівень ескалації

Атаку на Польщу було здійснено за допомогою щонайменше восьми дронів

Захід має відповісти новими санкціями проти РФ

Країна-агресор РФ зробила ще один ескалаційний крок - російсько-іранські "шахеди" порушили повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Москва завжди випробовує межі можливого.

відео дня

"Якщо не зустрічає сильної реакції, то залишається на новому рівні ескалації", - наголосив президент.

Він додав, що на територію Польщі залетів не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів.

"Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни мають відчути наслідки. Росія має відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати", - додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що проти Кремля потрібно запроваджувати нові санкції.

"Занадто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень щодо Росії та її спільників означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути лише спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, всіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив Зеленський.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі.

Польща закрила низку аеропортів. Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни. У повітря були підняті не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників.

Жителів Польщі закликали до завершення військової операції залишатися вдома.

За даними ЗС ЗСУ, щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України в напрямку Республіки Польща.

Пізніше у ЗС Польщі заявили, що російські дрони було збито.

Через порушення повітряного простору низка воєводств Польщі оголосила про прискорений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.

Тим часом прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.

Восени РФ може напасти на країну НАТО - прогноз німецького історика

Німецький історик Зенке Найтцель розповів в інтерв'ю Bild про те, що літо 2025 року може стати "останнім мирним літом для німців".

На його думку, після приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Потрібно бути готовими боронитися.

Найтцель вважає, що напад Росії на Литву можливий уже восени.

"Ми бачимо, що Росія анонсувала масштабні навчання в Білорусі. Ми бачимо сильний страх у країнах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон. І ми бачимо, що, можливо, п'ята стаття НАТО, принаймні для США, може перестати діяти. Стримування слабшає", - сказав він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред