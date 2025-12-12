Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Миру чи перемир'я не буде: названо плани Кремля на рік щодо війни

Марія Николишин
12 грудня 2025, 12:12
104
Росія хоче показати світу, що її економіка стабільна та здатна продовжувати війну.
Миру чи перемир'я не буде: названо плани Кремля на рік щодо війни
Росія націлена воювати у 2026 році / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне із заяви економіста:

  • Прийнятий бюджет РФ на 2026 рік нереалістичний
  • Росіянам доведеться переглядати його протягом року ще не раз
  • Росія не збирається знижувати інтенсивність бойових дій проти України

Прийнятий бюджет РФ на 2026 рік російській владі доведеться коригувати, як і цього року, оскільки в нього закладені нереалістичні показники доходів. Крім того, Росія не планує ніякого миру, принаймні в 2026 році. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Він підкреслив, що збільшення витрат на силові структури, в тому числі й армію, свідчить про те, що в 2026-му Росія не збирається знижувати інтенсивність бойових дій проти України і не планує ні миру, ні перемир'я.

відео дня

"У бюджеті ми бачимо конкретні фінансові плани Кремля на рік щодо війни: російська влада не планує зупинятися і підписувати мирні угоди, з ідеями яких зараз носяться американські та російські чиновники в нескінченних мирних переговорах", - каже експерт.

За його словами, видаткова частина бюджету РФ буде збільшуватися, а дохідна – зменшуватися.

"Бюджет росіянам доведеться переглядати протягом 2026 року, причому не раз. Те, що російський уряд подав абсолютно нереалістичний бюджет на 2026 рік, а Держдума РФ за нього проголосувала, пояснюється загальною політикою прикрашання дійсності, коли роздуваються позитивні показники і применшується роль негативних. Такий підхід у Росії в усьому – і в економіці, і у військовій статистиці", - підкреслив Новак.

На його думку, це робиться для того, щоб показувати світу, що в Росії все добре, що російська економіка стабільна і бездонна, тому РФ може воювати нескінченно.

"Таким чином Москва намагається формувати враження, що Росію перемогти неможливо, тому з нею слід домовлятися і погоджуватися на всі її вимоги щодо територій, обмеження чисельності українського війська, російської мови і церкви тощо. Ось для чого Росія прикрашає свою економічну дійсність", - додав експерт.

Однак, він наголосив, що економічні реалії в Росії свідчать про протилежне: російська економіка, починаючи з 2022 року, деградує за всіма основними напрямками, а з другої половини 2024-го і досі вона деградує прискореними темпами.

"Це відбувається і через об'єктивні економічні процеси, і в результаті ефективних ударів ЗСУ по ключових економічних об'єктах: енергетичній інфраструктурі, нафтопереробних заводах, портах, перевалочних станціях, електромережах, електропідстанціях тощо. Все це завдає великої економічної шкоди російській економіці, скорочуючи виробництво енергоресурсів РФ і їх експорт. Це, в свою чергу, зменшує валютну виручку росіян і знижує загальний показник ВВП РФ", - підсумував Новак.

Коли Путін може погодитись на припинення вогню

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що російський диктатор Володимир Путін не розглядатиме жодного перемир’я, доки переконаний, що Захід може "здатися" або не матиме достатньої рішучості підтримувати Україну.

За його словами, шанс на припинення вогню з’явиться лише тоді, коли Росія усвідомить, що не здатна перемогти.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін провів у Кремлі нараду щодо перебігу бойових дій у зоні так званої "СВО" та наказав продовжувати наступальні дії проти України.

Андрій Новак також вважає, що економіка України в умовах повномасштабного вторгнення та активних бойових дій може протриматись довше за російську через всебічну допомогу з боку країн-союзників та міжнародних організацій.

Крім того, колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля. За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Новак Володимир Путін війна Росії та України економіка Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні різко зміниться погода: синоптики попередили про похолодання

В Україні різко зміниться погода: синоптики попередили про похолодання

13:49Синоптик
"Перевозили озброєння і військову техніку": ССО уразили два російські судна

"Перевозили озброєння і військову техніку": ССО уразили два російські судна

13:43Світ
ЗСУ заблокували окупантів у Куп'янську: в DeepState повідомили деталі операції

ЗСУ заблокували окупантів у Куп'янську: в DeepState повідомили деталі операції

12:19Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

Чому кіт кусає, коли його гладять — пояснення здивує навіть досвідчених господарів

Чому кіт кусає, коли його гладять — пояснення здивує навіть досвідчених господарів

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

Останні новини

13:49

В Україні різко зміниться погода: синоптики попередили про похолодання

13:43

"Перевозили озброєння і військову техніку": ССО уразили два російські судна

13:43

Дочка зрадника Джигана зробила спроби суїциду - деталі

13:36

"Вчіть російську мову": утікач Олег Винник потрапив у новий скандал

13:15

Не "капучіно" та "еспрессо": як правильно називати кавові напої українською

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
12:58

Кремль намагається зірвати репараційний кредит: подав позов проти Euroclear

12:56

Переможець Євробачення вирішив повернути свій кубок: що сталося

12:51

"Насичений маршрут": що відомо про приїзд Алли Пугачової до Москви з дочкою

12:41

44-річна українська акторка народила первістка - перше відео з малюкомВідео

Реклама
12:25

Чому гірлянди на ялинці потрібно вимикати на ніч: електрики пояснили ризики

12:19

ЗСУ заблокували окупантів у Куп'янську: в DeepState повідомили деталі операції

12:13

Влад Яма кардинально змінив імідж і показався в Києві з сім'єю

12:12

Миру чи перемир'я не буде: названо плани Кремля на рік щодо війни

11:55

"Чітко заявляю": Фіцо прокоментував надання Україні репараційної позики

11:43

"Ви - наші герої": привітання з Днем Сухопутних військ УкраїниФото

11:41

Мозгова розкрила, де зараз її чоловік Аксельрод: "Міг би і залишитися"

11:19

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - сварки, Собакам - занепокоєння

11:14

Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну прийде справжня зима

10:54

В Україні підвищать тариф на електроенергію для населення: економіст сказав коли

10:47

Україна думає над виведенням військ із Донбасу, але за однієї умови - The Telegraph

Реклама
10:44

"Страшний момент": Винник розкрив, як утікав з України

10:31

РФ запустила крилаті ракети: які міста України можуть стати ціллю атаки

10:19

В Україні стався землетрус: де відчутно "потрусило"

10:18

Когнітивна війна Кремля: в ISW розкрили реальні просування росіян на фронті

09:58

Олексій Суханов зробив публічне зізнання про друге весілля - що він сказав

09:57

Графіки відключень у Києві найближчим часом не скасують: нардеп назвав причину

09:26

Таких цін не було навіть минулого року: один продукт вже віддають за безцінь

09:13

Постаріла: з'явилося свіже фото самітниці Анжеліки Варум

09:13

В Одесі та області - "прильоти" по об'єктах енергетики: люди залишилися без світлаФото

08:24

Питання часу: експерт заявив про відхід ЗСУ з двох важливих міст на фронті

08:20

Нереальна копія Бейонсе: дочка співачки і Джей Зі з'явилася на публіці

08:12

У РФ - вибухи і пожежі: дрони обстріляли чотири регіони, горить один із найбільших НПЗ

07:56

Гороскоп Таро на завтра 13 грудня: Скорпіонам - зазирнути всередину, Рибам - роман

07:03

Трамп сказав, хто заважає мирному плану і чи дадуть США гарантії безпеки УкраїніВідео

06:10

Путін не готовий до миру: скільки буде тривати війнаПогляд

05:53

Буде свіжою до трьох тижнів: хитрий трюк, як зберігати зелень в холодильнику

05:17

Сад потребує догляду навіть взимку: які 8 рослин слід завжди обрізати у грудні

04:40

Сміливий хід чи марна трата грошей: чи варто клеїти шпалери на стелю

04:00

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

03:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці яблук на бочці за 13 секунд

Реклама
03:02

Для чого США почали тиснути на Україну в питанні миру - розкрито прихований задум

02:31

Як часто потрібно прати зимові куртки та пальта: експерти дали чітку відповідь

02:00

"Я вже не така, як раніше": Ірина Білик зізналася, якого чоловіка шукає

01:52

Ан-26 у Криму підірвали разом із військовими РФ: спливли деталі потужного удару ЗСУ

01:30

54-річний колишній чоловік Дженніфер Еністон готується вперше стати батьком

00:54

Ризик ліквідації Європейського союзу: розкрито несподіваний сценарій

11 грудня, четвер
23:53

Миші зникнуть за одну ніч: звичайний кухонний продукт творить справжні диваВідео

23:49

Гороскоп на сьогодні 12 грудня: Овнам - цікава пропозиція, Ракам - гостра суперечка

23:26

"Такий гарний": у Даші Кацуріної з'явився таємний шанувальник

23:12

Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти