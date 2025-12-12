Миру чи перемир'я не буде: названо плани Кремля на рік щодо війни

Росія хоче показати світу, що її економіка стабільна та здатна продовжувати війну.

https://glavred.net/war/mira-ili-peremiriya-ne-budet-nazvany-plany-kremlya-na-god-po-voyne-10723445.html Посилання скопійоване

Росія націлена воювати у 2026 році / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне із заяви економіста:

Прийнятий бюджет РФ на 2026 рік нереалістичний

Росіянам доведеться переглядати його протягом року ще не раз

Росія не збирається знижувати інтенсивність бойових дій проти України

Прийнятий бюджет РФ на 2026 рік російській владі доведеться коригувати, як і цього року, оскільки в нього закладені нереалістичні показники доходів. Крім того, Росія не планує ніякого миру, принаймні в 2026 році. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Він підкреслив, що збільшення витрат на силові структури, в тому числі й армію, свідчить про те, що в 2026-му Росія не збирається знижувати інтенсивність бойових дій проти України і не планує ні миру, ні перемир'я.

відео дня

"У бюджеті ми бачимо конкретні фінансові плани Кремля на рік щодо війни: російська влада не планує зупинятися і підписувати мирні угоди, з ідеями яких зараз носяться американські та російські чиновники в нескінченних мирних переговорах", - каже експерт.

За його словами, видаткова частина бюджету РФ буде збільшуватися, а дохідна – зменшуватися.

"Бюджет росіянам доведеться переглядати протягом 2026 року, причому не раз. Те, що російський уряд подав абсолютно нереалістичний бюджет на 2026 рік, а Держдума РФ за нього проголосувала, пояснюється загальною політикою прикрашання дійсності, коли роздуваються позитивні показники і применшується роль негативних. Такий підхід у Росії в усьому – і в економіці, і у військовій статистиці", - підкреслив Новак.

На його думку, це робиться для того, щоб показувати світу, що в Росії все добре, що російська економіка стабільна і бездонна, тому РФ може воювати нескінченно.

"Таким чином Москва намагається формувати враження, що Росію перемогти неможливо, тому з нею слід домовлятися і погоджуватися на всі її вимоги щодо територій, обмеження чисельності українського війська, російської мови і церкви тощо. Ось для чого Росія прикрашає свою економічну дійсність", - додав експерт.

Однак, він наголосив, що економічні реалії в Росії свідчать про протилежне: російська економіка, починаючи з 2022 року, деградує за всіма основними напрямками, а з другої половини 2024-го і досі вона деградує прискореними темпами.

"Це відбувається і через об'єктивні економічні процеси, і в результаті ефективних ударів ЗСУ по ключових економічних об'єктах: енергетичній інфраструктурі, нафтопереробних заводах, портах, перевалочних станціях, електромережах, електропідстанціях тощо. Все це завдає великої економічної шкоди російській економіці, скорочуючи виробництво енергоресурсів РФ і їх експорт. Це, в свою чергу, зменшує валютну виручку росіян і знижує загальний показник ВВП РФ", - підсумував Новак.

Коли Путін може погодитись на припинення вогню

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що російський диктатор Володимир Путін не розглядатиме жодного перемир’я, доки переконаний, що Захід може "здатися" або не матиме достатньої рішучості підтримувати Україну.

За його словами, шанс на припинення вогню з’явиться лише тоді, коли Росія усвідомить, що не здатна перемогти.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін провів у Кремлі нараду щодо перебігу бойових дій у зоні так званої "СВО" та наказав продовжувати наступальні дії проти України.

Андрій Новак також вважає, що економіка України в умовах повномасштабного вторгнення та активних бойових дій може протриматись довше за російську через всебічну допомогу з боку країн-союзників та міжнародних організацій.

Крім того, колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля. За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред