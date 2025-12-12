У дітей було тренування: у Шостці росіяни атакували спортивну школу

Ворог прицільно вдарив по місцю, де перебували діти.

В ОВА повідомили про стан дітей, які перебували на тренуванні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сумська ОВА

Головне:

Росія атакувала Сумщину

У Шостці ворог вдарив дронами по спортивній школі

Під час атаки діти перебували в будівлі

Країна-агресорка Росія атакувала ударними дронами цивільну інфраструктуру міста Шостка, що у Сумській області. Під удар окупантів потрапила спортивна школа.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, під час атаки там саме тривало тренування дітей. Він стверджує, що ворог прицільно вдарив по місцю, де перебували діти.

Що відомо про наслідки атаки

Два російські безпілотники атакували будівлю спортивної школи. Усіх дітей та тренерів вдалося оперативно евакуювати в безпечне місце. Попередньо, загиблих та поранених немає.

"Усі наслідки атаки уточнюються", - додав Григоров.

Очільник ОВА також зазначив, що сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади. Поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

РФ змінила тактику ударів по України

Главред писав, що за словами військового оглядача BILD Юліана Рьопке, російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні.

Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей.

Атаки РФ на Сумщину - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 8 грудня російські війська завдали ударів дронами по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. Виникла пожежа у квартирах із другого по п'ятий поверхи.

Раніше, у другій половині листопада, три ударні безпілотники типу "Шахед" атакували територію одного зі старостатів Сумської громади. Внаслідок атаки сталося загорання промислової споруди та приватного сараю.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Напередодні, 14 листопада, країна-агресорка Росія атакувала Сумщину ракетою. Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни застосували під час удару ракету "Циркон".

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

