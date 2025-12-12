Billboard назвав найкращі пісні 2025 року: у лідерах - трек вигаданого гурту

До списку увійшли як нові хіти поточного року, так і старі композиції.

https://glavred.net/stars/billboard-nazval-luchshie-pesni-2025-goda-v-liderah-trek-vymyshlennoy-gruppy-10723505.html Посилання скопійоване

Названо 100 найкращих пісень 2025 року за версією Billboard / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Лідером став трек "Golden" від вигаданого гурту HUNTR/X

Другу позицію посіла Леді Гага з хітом "Abracadabra"

Третю сходинку посів співак Bad Bunny з піснею "NUEVAYoL"

Названо 100 найкращих пісень 2025 року за версією Billboard. Цікаво, що до списку увійшли як нові хіти цього року, так і старі композиції, які найактивніше слухали у світі.

Лідером став трек "Golden" від вигаданого гурту HUNTR/X - пісня з популярного анімаційного мюзиклу "Кейпоп-мисливиці на демонів" від компанії Netflix.

відео дня

До слова, у центрі сюжету дівочий K-pop гурт Huntr/x, який складається з трьох яскравих учасниць. Кожна з них має магічну силу. Завдяки своїй музиці вони намагаються врятувати світ від демонів. Режисер стрічки Меггі Канг.

Другу позицію посіла Леді Гага з хітом "Abracadabra". Цей сингл став першим у її денс-поп проєкті.

Третю сходинку посів співак Bad Bunny з піснею "NUEVAYoL".

Топ-10 найкращих пісень за версією Billboard:

HUNTR/X - "Golden";Lady Gaga - "Abracadabra";

Bad Bunny - "Nuevayol";

Sabrina Carpenter - "Manchild";

Kendrick Lamar & SZA - "Luther";

Олівія Дін - "Man I Need";

PinkPantheress - "Illegal";

Chappell Roan - "The Subway";

Doechii - "Denial Is a River";

Kehlani - "Folded".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, дочка російської співачки Алли Пугачової, яка публічно підтримує Україну в протистоянні з країною-агресором РФ, Ліза Галкіна, можливо, прилетіла до Москви з мамою.

А також актор Тарас Цимбалюк і актриса Наталка Денисенко, яким раніше приписували роман, станцювали на сходах. На своїй сторінці в Instagram Тарас опублікував відео за участю Денисенко, яка показалася в білій короткій сукні. До речі, практично весь одяг актриси цього кольору, адже він її улюблений.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред