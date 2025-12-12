Billboard назвав найкращі пісні 2025 року: у лідерах - трек вигаданого гурту

Коротко:
- Лідером став трек "Golden" від вигаданого гурту HUNTR/X
- Другу позицію посіла Леді Гага з хітом "Abracadabra"
- Третю сходинку посів співак Bad Bunny з піснею "NUEVAYoL"
Названо 100 найкращих пісень 2025 року за версією Billboard. Цікаво, що до списку увійшли як нові хіти цього року, так і старі композиції, які найактивніше слухали у світі.
Лідером став трек "Golden" від вигаданого гурту HUNTR/X - пісня з популярного анімаційного мюзиклу "Кейпоп-мисливиці на демонів" від компанії Netflix.
До слова, у центрі сюжету дівочий K-pop гурт Huntr/x, який складається з трьох яскравих учасниць. Кожна з них має магічну силу. Завдяки своїй музиці вони намагаються врятувати світ від демонів. Режисер стрічки Меггі Канг.
Другу позицію посіла Леді Гага з хітом "Abracadabra". Цей сингл став першим у її денс-поп проєкті.
Третю сходинку посів співак Bad Bunny з піснею "NUEVAYoL".
Топ-10 найкращих пісень за версією Billboard:
- HUNTR/X - "Golden";Lady Gaga - "Abracadabra";
- Bad Bunny - "Nuevayol";
- Sabrina Carpenter - "Manchild";
- Kendrick Lamar & SZA - "Luther";
- Олівія Дін - "Man I Need";
- PinkPantheress - "Illegal";
- Chappell Roan - "The Subway";
- Doechii - "Denial Is a River";
- Kehlani - "Folded".
