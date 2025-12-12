'Серйозний виклик': військовий повідомив про небезпечні спроби прориву окупантів

Для окупантів стає пріоритетною міська забудова.

Що повідомив Тимочко:

Росіяни шукають слабкі місця в обороні ЗСУ

РФ накопичила близько 150 тисяч військових в районі Покровська та Мирнограда

У тил ЗСУ окупанти прориваються рідко

Окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається прорвати оборону та зайти в міську забудову Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це в етері Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, окупанти використовують руїни для укриття та накопичення техніки. При цьому лише невеликі групи противника просочуються в тил українських військових.

Яку кількість живої сили стримують ЗСУ

За даними військовослужбовця, за лінією оборони Покровсько-Мирноградської агломерації розташовано близько 150 тисяч окупантів. Вони постійно шукають слабкі місця, щоб зайти в міську забудову.

"У міській забудові окупанти можуть сховатися та зігрітися, наскільки це можливо. Крім того, у руїнах вони можуть ховати техніку або накопичувати ресурси. З іншого боку, сили противника, які просочуються в тил ЗСУ, значно менші", - наголосив Тимочко.

Ті окупанти, які просочилися в тил, мають завдання закріпитися і розширити свій контроль. Вони стають серйозним викликом для українських оборонців.

Як командування РФ приховує проблеми на Покровському напрямку

Главред писав, що за даними військовослужбовців РФ, які є агентами руху Атеш, командування окупаційної армії країни-агресорки Росії приховує реальні втрати на Покровському напрямку в цікавий спосіб.

Зокрема всередині 30-ї ОМБр фіксують системну практику, яка полягає в тому, що після масштабних втрат російське командування навмисне оформлює 200-х окупантів, як тих, що "самовільно залишили частину".

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військового експерта Михайла Жирохова, бої за Покровськ і Мирноград стали наслідком кількісної переваги російських окупаційних військ. Свою роль також відіграли сприятливі погодні умови.

Раніше повідомлялося, що українські військові відійшли від частини позицій біля Покровська і Мирнограда Донецької області. Підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр.

Напередодні повідомлялося, що цей відступ відбувся кілька тижнів тому в межах планового перегрупування, метою якого було зменшення загрози оточення для українського угруповання.

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

