'Серйозний виклик': військовий повідомив про небезпечні спроби прориву окупантів

Окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається прорвати оборону та зайти в міську забудову Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це в етері Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
За його словами, окупанти використовують руїни для укриття та накопичення техніки. При цьому лише невеликі групи противника просочуються в тил українських військових.
Яку кількість живої сили стримують ЗСУ
За даними військовослужбовця, за лінією оборони Покровсько-Мирноградської агломерації розташовано близько 150 тисяч окупантів. Вони постійно шукають слабкі місця, щоб зайти в міську забудову.
"У міській забудові окупанти можуть сховатися та зігрітися, наскільки це можливо. Крім того, у руїнах вони можуть ховати техніку або накопичувати ресурси. З іншого боку, сили противника, які просочуються в тил ЗСУ, значно менші", - наголосив Тимочко.
Ті окупанти, які просочилися в тил, мають завдання закріпитися і розширити свій контроль. Вони стають серйозним викликом для українських оборонців.
Як командування РФ приховує проблеми на Покровському напрямку
Главред писав, що за даними військовослужбовців РФ, які є агентами руху Атеш, командування окупаційної армії країни-агресорки Росії приховує реальні втрати на Покровському напрямку в цікавий спосіб.
Зокрема всередині 30-ї ОМБр фіксують системну практику, яка полягає в тому, що після масштабних втрат російське командування навмисне оформлює 200-х окупантів, як тих, що "самовільно залишили частину".
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за словами військового експерта Михайла Жирохова, бої за Покровськ і Мирноград стали наслідком кількісної переваги російських окупаційних військ. Свою роль також відіграли сприятливі погодні умови.
Раніше повідомлялося, що українські військові відійшли від частини позицій біля Покровська і Мирнограда Донецької області. Підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр.
Напередодні повідомлялося, що цей відступ відбувся кілька тижнів тому в межах планового перегрупування, метою якого було зменшення загрози оточення для українського угруповання.
Іван Тимочко
Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.
