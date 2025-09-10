"Дуже скоро": в ОП після атаки на Польщу попередили Європу про велику трагедію

Умиротворення Росії може погано закінчитися для європейських країн.

Що повідомив Подоляк:

Росія спланувала атаку на Польщу

РФ сподівається, що Європа злякається і перестане підтримувати Україну

Спроби умиротворити Росію можуть закінчитися трагедією

Країна-агресорка Росія навмисно, продумано і з конкретними намірами атакувала Польщу дронами. Про це у Telegram написав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Росія розробила цілком свідому стратегію, щоб протестувати "систему можливих відповідей Заходу" та довести, що її немає.

РФ мала на меті налякати партнерів України

Подоляк стверджує, що ціллю атаки на Польщу був шок європейських партнерів України. Росія хоче налякати їх і вивести з алгоритмів підтримки та розширити й масштабувати війну на території Європи.

Європейці близькі до трагедії

Представник ОП попередив, що Росія ніколи добровільно не вийде з війни, тому життя в ілюзії, що можна умиротворити агресора, може бути небезпечним.

"Пішовши на компроміси на його (агресора РФ - Главред) користь, означає лише обов’язкову масштабну трагедію для багатьох європейських країн дуже скоро", - наголосив Подоляк.

Атака російських дронів на Польщу - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час повітряного нальоту на Україну в ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу. Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.

Згодом стало відомо, що польська авіація відбивала напад російських дронів типу "Шахед" разом із Королівськими військово-повітряними силами Нідерландів, а також авіацією НАТО.

У польських ЗМІ написали, що російський безпілотник завдав удару по житловому будинку в місті Вирики Володовського повіту Люблінського воєводства. Пошкоджено дах будівлі та припаркований на ділянці автомобіль.

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

