Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу

Зеленський наголосив, що росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху.

Скільки дронів запустила РФ

Головне:

Цієї ночі РФ атакувала 15 областей України

Окупанти запустили 458 засобів повітряного нападу

Щонайменше 8 ворожих БпЛА вийшли за межі кордону у напрямку Польщі

У ніч на 10 вересня країна-агресор Росія завдала ударів по Україні. Під атакою перебували 15 областей. Про це написав президент Володимир Зеленський.

За його словами, зараз рятувальники працюють у Волочиську на Хмельниччині, де росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху.

"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Це лише одне з місць сьогоднішнього масованого удару росіян. На жаль, внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким", - наголосив Зеленський.

Скільки цілей збила ППО

Водночас, в Повітряних силах повідомили, що противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу:

415 ударних БпЛА типу Шахед, Гербера та дронів інших типів, понад 250 із них - Шахеди;

42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69);

1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23.

Дрон Шахед

Зазначається, що протиповітряною обороною збито чи подавлено 413 повітряних цілей:

386 ворожих БпЛА типу Шахед, Гербера та дронів інших типів;

27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

Російські ракети

"Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях. Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Які ракети використовує Росія

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше говорив, що РФ значно зменшила кількість ударів по Україні ракетами Калібр з акваторії Чорного моря.

Він також наголосив, що не може сказати, що в росіян є якийсь дефіцит цих ракет.

Удар РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уранці в середу, 10 вересня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ризик ворожого ракетного удару. Російська армія запустила по території України кілька груп крилатих ракет.

Відомо, що під російським ударом перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей. У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Ворог зруйнував швейну фабрику, пошкодив автозаправку, транспорт, вибив вікна в навколишніх будинках.

Водночас, Володимир Зеленський наголосив, що країна-агресор РФ зробила ще один ескалаційний крок - російсько-іранські Шахеди порушили повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

