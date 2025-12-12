Рус
Читати російською
ЗСУ заблокували окупантів у Куп'янську: в DeepState повідомили деталі операції

Анна Косик
12 грудня 2025, 12:19оновлено 12 грудня, 13:14
185
Аналітики повідомляють, що усю північно-західну околицю Куп'янська зачищено.
Купянск, всу
Важка і довга операція в Куп'янську триває / Колаж: Главред, фото: t.me/DeepStateUA, facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Що повідомили аналітики:

  • У Куп'янську триває зачистка від окупантів
  • Сили оборони проводять успішну операцію з ліквідації противника у місті
  • Армія РФ все ще має кілька анклавів у центрі Куп'янська

На Харківщині у Куп'янську Сили оборони України проводять зачистку від окупаційних військ країни-агресорки Росії. Ворожі анклави ще є у центральній частині міста, але околицю на північному заході міста вже зачистили.

Аналітики DeepState у Telegram повідомили про перші деталі об'ємної, складної, але, попередньо, успішної операції українських військових.

відео дня

Як починалася операція Сил оборони

У Куп'янську українські оборонці спершу створили рубіж блокування та відрізання гарнізону противника від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку.

"Після цього відбулася зачистка Мирного та північно-західних околиць самого Куп'янська", - йдеться у повідомленні.

Наразі Сили оборони продовжують виявлення та знищення окупантів вже у центральній частині міста, де армія РФ має декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися.

ЗСУ заблокували окупантів у Куп'янську: в DeepState повідомили деталі операції
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

У пресслужбі 2 корпусу НГУ "Хартія" повідомили Суспільному, що під час операції, про яку повідомили у DeepState, вдалося знищити 1027 російських військовослужбовців, 291 окупант був поранений, 13 взяті в полон.

Також, окрім звільнення кількох населених пунктів, українським військовим вдалося прорватися до річки Оскіл північніше Куп’янська, повністю перекривши наземні маршрути заходу окупантів у місто.

У жовтні-листопаді українські підрозділи розгромили кілька батальйонів та штурмових загонів зі складу 121-го, 122-го мотострілецьких та 30-го інженерно-саперного полків 68-ї мотострілецької дивізії та 27-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, які діють за підтримки 7-го полку безпілотних військ та підрозділів БпЛА "Рубікон" та "Судний день".

"Бої в центрі міста ще продовжуються, але згодом український Куп’янськ буде повністю звільнений. Дякуємо суміжним підрозділам: 127-ої та 101-ої бригад, підрозділам ССО, ВСП, "Альфа" СБУ та "Корд" НПУ за чітку роботу і якісну взаємодію. Це наш з вами спільний успіх", - заявив командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігоя Оболєнський.

Окупанти і досі атакують українських військових з надією прорвати оборону північніше Куп'янська, але все марно. Наземний доступ для російських окупантів на Куп’янськ повністю перекритий. Також під вогневий контроль взяті всі виходи з газової труби, яку ворог використовував для заходу в місто. Забезпечення ворога здійснюється виключно повітряними дронами.

Як діють окупанти на Харківщині - оцінка військового

Главред писав, що начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов напередодні повідомив, що на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ.

На цей напрямок зазвичай не звертають увагу, але там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону, якщо говорити про східну частину Південно-Слобожанського напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з інформацією військових, місто Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони України, незважаючи на заяви росіян.

Раніше повідомлялося, що протягом останніх кількох тижнів високопосадовці країни-агресора Росії перебільшували "перемоги" свого окупаційного війська на полі бою. Їхні зусилля спрямовані на те, аби створити хибне враження, що лінія фронту руйнується.

Напередодні військовий експерт Михайло Жирохов попередив, що відхід Сил оборони на інші позиції за Покровськом та Мирноградом Донецької області є питанням часу.

Інші новини:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Купянск новини України Куп'янський напрямок DeepState Фронт
