Кремль намагається зірвати репараційний кредит: подав позов проти Euroclear

Російський центробанк вимагатиме від суду стягнути з Euroclear "завдані збитки".

Коротко:

Позов буде подано до Арбітражного суду Москви

Сума позову не повідомляється

Банк Росії подає позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використовувати його заморожені активи для репараційного кредиту Україні. Про це йдеться в повідомленні банку.

Позов "про стягнення завданих Банку Росії збитків" буде подано до Арбітражного суду Москви.

"У зв'язку з незаконними діями депозитарію Euroclear, що завдають збитків Банку Росії, а також у зв'язку з механізмами, що офіційно розглядаються Європейською комісією, прямого або опосередкованого використання активів Банку Росії без згоди Банку Росії, Банком Росії подається позовна заява до Арбітражного суду міста Москви до депозитарію Euroclear про стягнення заподіяних Банку Росії збитків", - заявили в центробанку РФ.

Таким чином, російський центробанк вимагатиме від суду стягнути з Euroclear "завдані збитки". Його сума не повідомляється.

Бельгійський депозитарій Euroclear зберігає в Росії близько 16 мільярдів євро клієнтських активів, що можуть бути конфісковані за рішенням суду.

Як Україна може знищити економіку РФ - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду заявив, що критична точка для економіки та енергетики Росії настане, але для її досягнення Україні потрібно не зупинятися в системних діях з ураження інфраструктури агресора. За його словами, одноразові точні удари дають ефект, але періодичні паузи відсувають момент економічного колапсу.

"Гра на пониження весь час подовжує терміни існування російського колоса на глиняних ногах. Зараз уже економісти заговорили про те, що за допомогою "друкарського верстата" Росія протягне не більше року. Але рік - це дуже багато, за рік ще багато води витече", - підкреслив Жданов.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що готова дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни. Водночас Кремль наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території.

Як повідомляв Главред, ЄС планує використовувати заморожені російські активи для кредиту Україні на 140 млрд євро. Кредит буде надано траншами для оборони і бюджету, а повертати його Київ буде після закінчення війни та отримання репарацій від Росії.

Угода про розблокування заморожених російських активів у Європі на суму до 100 мільярдів фунтів стерлінгів для допомоги Україні буде досягнута всього за кілька днів. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Заморожені активи РФ Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони і відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

