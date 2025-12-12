Переможець Євробачення вирішив повернути свій кубок: що сталося

Переможець Євробачення 2024 Немо повідомив, що повертає свій кубок через участь однієї з країн.

Nemo вважає, що кубку не місце на його полиці нагород

Переможець пісенного міжнародного конкурсу Євробачення 2024, Немо, заявив, що повертає свій трофей на знак протесту проти подальшої участі Ізраїлю в заході.

Про це співачка заявила на своїй сторінці в Instagram. Так, 26-річний швейцарський співак сказав, що існує "явний конфлікт" між участю Ізраїлю в конкурсі та ідеалами "єдності, інклюзивності та гідності", які, за словами організаторів, він відстоює.

"Я завжди буду вдячний спільноті Євробачення, фанатам, які голосували, артистам, з якими я ділив сцену, і досвіду, що сформував мене як особистість і музиканта. Це рішення продиктоване турботою про цінності, які обіцяє Євробачення, а не неприйняттям людей, які роблять його особливим. Музика, як і раніше, об'єднує нас. Це переконання не змінилося", - написав артист.

Мартін Грін, директор конкурсу пісні Євробачення, заявив, що Євробачення "засмучене" цим рішенням і поважає точку зору Немо. Присутність Ізраїлю на Євробаченні стала дедалі більш напруженим фактором через війну в Газі та суперечки навколо голосування під час заходу цього року.

Nemo повертає кубок Євробачення/ фото: instagram.com, Nemo

П'ять країн - Ісландія, Іспанія, Ірландія, Словенія та Нідерланди - оголосили про бойкот заходу наступного року, оскільки Ізраїлю дозволили брати участь.

Зазначимо, як повідомляв Главред, 4 грудня, деякі країни оголосили про те, що відмовляються від участі в пісенному конкурсі "Євробачення 2026".

Також напередодні стало відомо про те, щоще одна країна вирішила, що не буде виставляти свою кандидатуру на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2026".

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні 2025-го.

