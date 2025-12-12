Рус
"Перевозили озброєння і військову техніку": ССО уразили два російські судна

Анна Косик
12 грудня 2025, 13:43
Сили спеціальних операцій продовжують підривати наступальні спроможності російської армії.
Операция ССО в Каспийском море
Деталі операції ССО та повстанців у Каспійському морі / Колаж: Главред, фото: t.me/ukr_sof

Що повідомили в ССО:

  • У Каспійському морі уражено два російські судна
  • Про переміщення суден ССО повідомили повстанці
  • Уражені судна Росія використовувала у військових цілях

Підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом "Черная Искра" провели спеціальну операцію поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі.

В результаті було уражено два судна країни-агресорки Росії, які перевозили озброєння та військову техніку. Про деталі операції спецпризначенців та повстанців повідомили ССО у Telegram.

відео дня

Які судна вдалося уразити

Представники повстанського руху зібрали та передали інформацію щодо маршруту та вантажу російських суден українським спецпризначенцям. Після цього ССО уразили судна "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа".

"Вони використовуються РФ у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ", - йдеться у повідомленні.

Україна не вперше проводить операцію в Каспійському морі

Главред писав, що дрони центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України нещодавно уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Після ударів, за інформацією ЗМІ, нафтовидобуток на десятках свердловин країни-агресорки Росії було зупинено. Зауважимо, що це було перше ураження Україною російської інфраструктури, що пов’язана з видобутком нафти в Каспійському морі.

Операції ССО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці листопада Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по цілях на Донеччині у рамках битви за Покровськ.

Вже на початку грудня Сил спеціальних операцій уразили ударними дронами ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше збили в повітрі російський гелікоптер, Мі-8, за допомогою далекобійного дрона. Збиття відбулося над селом Кутейникове, що в Ростовській області РФ.

Більше новин:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

